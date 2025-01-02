Путешествие с питомцем: ФПК упростили правила перевозки

С начала года для пассажиров с питомцами, путешествующих на поездах ФПК, появились приятные изменения. Теперь поездка с четвероногими друзьями станет удобнее благодаря новым правилам.
Ключевой критерий — переноска. Если питомец помещается в контейнер размером до 180 см по сумме трёх измерений, он считается мелким. В этом случае его можно перевозить как ручную кладь.
Правила ФПК разрешают путешествовать не только с собаками или кошками. Вашими попутчиками могут стать лемуры, шиншиллы, аксолотли, бабочки, карликовые козы и даже пиявки. Так что, кто знает, может, вам выпадет шанс прокатиться в одном вагоне с необычным спутником.
Эти изменения делают путешествия с питомцами намного проще и доступнее. Теперь владельцы животных могут выбирать более удобные и экономичные варианты размещения.
Если раньше условия ограничивали число перевозимых питомцев, то теперь путешествие с целой "компанией" станет реальностью.
Федеральная пассажирская компания (ФПК) — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. Главный офис (контора) в Москве. Полное наименование — акционерное общество «Федеральная пассажирская компания».
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