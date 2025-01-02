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Путешествие с питомцем: ФПК упростили правила перевозки

2:12
Туризм

С начала года для пассажиров с питомцами, путешествующих на поездах ФПК, появились приятные изменения. Теперь поездка с четвероногими друзьями станет удобнее благодаря новым правилам.

Кот в коробке
Фото: flickr.com by Windell Oskay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в коробке

Что изменилось?

  • Больше не нужно выкупать купе полностью. Если вы путешествуете в купейном вагоне повышенной комфортности с небольшим животным, которое находится в переноске, обязательство выкупа всего купе отменено.
  • До четырёх животных в одном купе. Теперь, если выкуплено всё купе, в нём могут находиться до четырёх крупных животных или переносок с мелкими. При этом неважно, сколько пассажиров едет — можно путешествовать компанией из четырёх человек и четырёх лабрадоров. Раньше существовало ограничение на общую сумму: максимум четыре собаки и их хозяева.
  • Билеты для животных. Теперь на каждого питомца необходимо оформить перевозочный документ. Для крупных собак, на которых вы уже выкупили купе, билет будет бесплатным. Для мелких животных, путешествующих в переносках, потребуется дополнительный платный билет.

Как отличить "мелкое" животное от "крупного"?

Ключевой критерий — переноска. Если питомец помещается в контейнер размером до 180 см по сумме трёх измерений, он считается мелким. В этом случае его можно перевозить как ручную кладь.

Неожиданные соседи в поездке

Правила ФПК разрешают путешествовать не только с собаками или кошками. Вашими попутчиками могут стать лемуры, шиншиллы, аксолотли, бабочки, карликовые козы и даже пиявки. Так что, кто знает, может, вам выпадет шанс прокатиться в одном вагоне с необычным спутником.

Почему это важно?

Эти изменения делают путешествия с питомцами намного проще и доступнее. Теперь владельцы животных могут выбирать более удобные и экономичные варианты размещения.

Если раньше условия ограничивали число перевозимых питомцев, то теперь путешествие с целой "компанией" станет реальностью.

Уточнения

Федеральная пассажирская компания (ФПК) — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. Главный офис (контора) в Москве. Полное наименование — акционерное общество «Федеральная пассажирская компания».
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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