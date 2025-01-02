Чем удивляет Турецкая Ривьера

3:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда мы думаем о Ривьере, первое, что приходит на ум, — это Франция с её солнечными пляжами и живописными деревушками.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туризм в Турции

Но на юго-западе Турции простирается другой сказочный регион — Бирюзовое побережье. Это 600 миль береговой линии, омываемой Средиземным и Эгейским морями, которые блестят словно драгоценные камни.

Бирюзовое побережье, известное также как Турецкая Ривьера, впечатляет не только потрясающими видами, но и богатой историей.

Его воды поражают своей прозрачностью и ослепительным сине-зелёным оттенком. Здесь находятся такие пляжи, как Ицзузу, где гнездятся морские черепахи, и Капуташ с его золотым песком, спрятанным среди утёсов.



Ликийский путь: следы древней цивилизации

Этот регион был домом для Ликийской цивилизации, известной первым демократическим союзом. Если вы любите походы, обязательно отправляйтесь по Ликийскому пути — тропе, проходящей через руины древнего города Патара, столицы Ликийского союза. Здесь можно увидеть полукруглый зал Совета с 20 ярусами каменных сидений, где проходили демократические собрания.

На пути вы встретите Каякёй — заброшенную греческую деревню с разрушающимися домами и заросшими тропами, которые хранят тайны прошлого. Не пропустите и природное чудо — Химеру, где на скалистых склонах постоянно горят маленькие огоньки.

Для любителей природы Ликийский путь — это ещё и красивые горные пейзажи, уединённые пляжи и возможность попробовать местные блюда, такие как гёзлеме — лепёшки с начинкой. Хотя маршрут местами сложен, захватывающие дух виды стоят всех усилий.



Уникальные города Турецкой Ривьеры

Города Бирюзового побережья предлагают гармонию древней истории и современного шарма. В Каше вы найдёте тихие пляжи, уютные кафе и древний амфитеатр Антифеллос, откуда открывается вид на море. Этот городок подойдёт для тех, кто ищет спокойный отдых.

Анталия — это исторический лабиринт с мощёными улочками Калеичи и знаменитой аркой Ворот Адриана. Обязательно посетите музей Антальи с античными статуями и полюбуйтесь Нижними Дуденскими водопадами.

Бодрум — место, где история встречается с роскошной ночной жизнью. Здесь находится одно из семи чудес света — Галикарнасский мавзолей. Несмотря на древнее наследие, Бодрум известен своими модными барами и яхтами, такими как клуб Catamaran.



Чем заняться на Бирюзовом побережье?

Турецкая Ривьера предлагает разнообразие:

Прогулки по древним руинам;

Уединённые пляжи с бирюзовыми водами;

Дегустацию местных фруктов, от лимонов до хурмы;

Экскурсии на Принцевы острова, где запрещены автомобили;

Водные виды спорта и яхтинг.

Бирюзовое побережье — это идеальное место, где каждый найдёт что-то для себя: от любителей истории до тех, кто просто хочет насладиться тёплым морем и вкусной едой.

Уточнения

Ли́кия (др.-греч. Λυκία, лат. Lycia, ликийск. Trm̃mis) — в древности страна на юге Малой Азии, находилась на территории современных турецких провинций Анталья и Мугла. На протяжении 1-го тысячелетия до н. э. отличалась самобытной культурой: языком, письменностью, архитектурой. Была завоёвана, последовательно: персами, Александром Великим, римлянами и турками. Длительно сохраняла автономию, входя в состав античных империй.

