Где в Италии белый песок встречается с голубыми водами

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Италия известна своими пляжными курортами, но если вы хотите избежать толп туристов и насладиться настоящей "сладкой жизнью", отправляйтесь на остров Ла-Маддалена.

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Италии

Этот уголок природы скрывает лучшие пляжи страны, а также предлагает уникальные возможности для исследования.

Как добраться до Ла-Маддалены

Ла-Маддалена находится на севере Сардинии и является частью одноимённого архипелага. Чтобы попасть сюда, сперва нужно долететь до Сардинии.

Ближайший аэропорт — Ольбия-Коста-Смеральда. Оттуда легко добраться до города Палау, откуда на пароме за 15 минут можно переправиться на остров.

Лучшие пляжи архипелага

На Ла-Маддалене вас ждут одни из самых живописных пляжей Италии. Вот несколько мест, которые стоит посетить:

Кала-дель-Спальматоре — три пляжа с барами и ресторанами, удобно расположенными неподалёку.

Басса-Тринита — популярное место для отдыха с белоснежным песком.

Монти-дель-Арена — идеален для семей, с удобной парковкой и мягким песком.

Если вы хотите избежать суеты, отправляйтесь на Spiaggia di Punta Tegge, известный своим белым песком и насыщенно-голубыми водами, или Капо-Карлотто — место с дикой природой и старинной часовней.

Природные красоты и другие острова

Ла-Маддалена — лишь начало вашего путешествия. На соседнем острове Капрера находятся пляжи, такие как Спьяджа-дель-Релитто с останками старого корабля, Кала-Серена с белоснежным песком и Кала-Котиччио, окружённая зеленью и скалами.

Также обязательно посетите Буделли с его знаменитым розовым пляжем Спаггиа-Роза, который можно увидеть только издалека.

Очарование города Ла-Маддалена

Город Ла-Маддалена — это средиземноморское очарование в чистом виде. Прогуляйтесь по его улочкам, насладитесь чашечкой эспрессо и попробуйте местные морепродукты. Исторический центр приглашает посетить церковь Санта-Мария-Маддалена и уютные кафе.

Архипелаг Ла-Маддалена предлагает уникальное сочетание природы, истории и спокойного отдыха. Если вы ищете место, где можно насладиться красотой Италии вдали от суеты, это идеальный выбор.

Уточнения

Ла-Маддале́на (итал. La Maddalena, сард. Sa Madalena, местн. A Madalena) — коммуна в Италии, на архипелаге Ла-Маддалена в провинции Сассари региона Сардиния. Покровительницей населённого пункта считается Мария Магдалина. Праздник ежегодно отмечается 22 июля.

