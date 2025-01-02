Где в Италии белый песок встречается с голубыми водами

Италия известна своими пляжными курортами, но если вы хотите избежать толп туристов и насладиться настоящей "сладкой жизнью", отправляйтесь на остров Ла-Маддалена.
Этот уголок природы скрывает лучшие пляжи страны, а также предлагает уникальные возможности для исследования.
Ла-Маддалена находится на севере Сардинии и является частью одноимённого архипелага. Чтобы попасть сюда, сперва нужно долететь до Сардинии.
Ближайший аэропорт — Ольбия-Коста-Смеральда. Оттуда легко добраться до города Палау, откуда на пароме за 15 минут можно переправиться на остров.
На Ла-Маддалене вас ждут одни из самых живописных пляжей Италии. Вот несколько мест, которые стоит посетить:
Если вы хотите избежать суеты, отправляйтесь на Spiaggia di Punta Tegge, известный своим белым песком и насыщенно-голубыми водами, или Капо-Карлотто — место с дикой природой и старинной часовней.
Ла-Маддалена — лишь начало вашего путешествия. На соседнем острове Капрера находятся пляжи, такие как Спьяджа-дель-Релитто с останками старого корабля, Кала-Серена с белоснежным песком и Кала-Котиччио, окружённая зеленью и скалами.
Также обязательно посетите Буделли с его знаменитым розовым пляжем Спаггиа-Роза, который можно увидеть только издалека.
Город Ла-Маддалена — это средиземноморское очарование в чистом виде. Прогуляйтесь по его улочкам, насладитесь чашечкой эспрессо и попробуйте местные морепродукты. Исторический центр приглашает посетить церковь Санта-Мария-Маддалена и уютные кафе.
Архипелаг Ла-Маддалена предлагает уникальное сочетание природы, истории и спокойного отдыха. Если вы ищете место, где можно насладиться красотой Италии вдали от суеты, это идеальный выбор.
Ла-Маддале́на (итал. La Maddalena, сард. Sa Madalena, местн. A Madalena) — коммуна в Италии, на архипелаге Ла-Маддалена в провинции Сассари региона Сардиния. Покровительницей населённого пункта считается Мария Магдалина. Праздник ежегодно отмечается 22 июля.
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