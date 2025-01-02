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Как изменились цены на новогодние туры в 2025 году?

1:36
Туризм

Цены на новогодние туры в 2025 году заметно выросли как для зарубежных, так и для внутренних направлений, согласно данным сервисов бронирования "Купибилет" и "Слетать.ру".

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

Наибольший рост стоимости показал Египет: отдых в этой популярной среди россиян стране обойдётся в среднем в 275 тысяч рублей, что на 31% больше, чем год назад. Схожую динамику демонстрирует Абхазия, где цены выросли на треть, достигнув 70 тысяч рублей. Путешествие в Китай также подорожало — до 300 тысяч рублей, что соответствует аналогичному росту.

Однако некоторые направления стали доступнее. Например, отдых в Турции подешевел на 20%, и туры туда сейчас стоят около 187 тысяч рублей. ОАЭ также снизили цены, пусть и незначительно — на 5%, до средней стоимости в 295 тысяч рублей.

Согласно "Слетать.ру", самыми популярными зарубежными направлениями на новогодние праздники остаются Египет, Таиланд, Турция и ОАЭ.

Внутренний туризм также ощутил повышение цен: стоимость поездок по России выросла на 20% и составила в среднем 85 тысяч рублей. Тем не менее, интерес к российским направлениям остаётся высоким. Туристы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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