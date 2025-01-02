В Турции разоблачили мошенников, укравших миллиарды у туристов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции разоблачили крупную мошенническую сеть, которая обманула туристов на сумму свыше 2,1 миллиарда турецких лир (около 60 миллионов долларов). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: lujohotel.com by Lujo Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отели в Турции

Мошенники использовали схему размещения фальшивых объявлений, предлагая вымышленные отели в формате бунгало. Жертвы аферы бронировали номера, которые не существовали, потеряв деньги. От действий группы пострадали сотни человек.

Правоохранительные органы готовили операцию в течение пяти месяцев, охватив девять турецких провинций. В результате было задержано 20 подозреваемых, из которых 12 находятся под арестом.

На банковских счетах подозреваемых обнаружили около 2,148 миллиарда турецких лир, которые теперь заморожены в рамках следствия.