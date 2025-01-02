В Турции разоблачили мошенников, укравших миллиарды у туристов

В Турции разоблачили крупную мошенническую сеть, которая обманула туристов на сумму свыше 2,1 миллиарда турецких лир (около 60 миллионов долларов). Об этом сообщает РИА Новости.
Мошенники использовали схему размещения фальшивых объявлений, предлагая вымышленные отели в формате бунгало. Жертвы аферы бронировали номера, которые не существовали, потеряв деньги. От действий группы пострадали сотни человек.
Правоохранительные органы готовили операцию в течение пяти месяцев, охватив девять турецких провинций. В результате было задержано 20 подозреваемых, из которых 12 находятся под арестом.
На банковских счетах подозреваемых обнаружили около 2,148 миллиарда турецких лир, которые теперь заморожены в рамках следствия.
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