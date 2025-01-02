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Волонтёры Анапы: спасение пернатых в новогоднюю ночь

1:20
Туризм

В новогоднюю ночь сильный шторм выбросил на берег Анапы мазут и пострадавших птиц. Пернатые, обессиленные стихией и покрытые нефтяными отходами, нуждаются в помощи.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

"В такую погоду птицы оказываются беспомощными. Им не улететь и не остаться", — говорит автор видео, опубликованного в волонтёрском чате.

Добровольцы организовали круглосуточное патрулирование побережья. По ночам они спасают птиц при свете налобных фонариков, используя сачки и волейбольные сетки. Пострадавших привозят на Черноморскую, 2, где их моют и выхаживают.

"Мы нуждаемся в людях! Опыт не важен, работы хватит для всех: от подготовки коробок до уборки пляжа", — пишут волонтёры в чате.

Приезжающих просят привозить пледы, ветошь и пододеяльники, чтобы согревать птиц.

На праздники многие приезжают специально, чтобы помочь: очищают загрязнённый песок или отмывают птиц. Каждая минута на счету.

"Мы знали, что шторм принесёт новые загрязнения. Если не убрать мазут сегодня, его унесёт новый шторм, и появится эффект слоёного пирога, который убирать гораздо сложнее", — поясняет волонтёр в телеграм-канале мэрии Анапы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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