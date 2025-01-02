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Туристический налог 2025: как изменится отдых в России

Туризм

С 1 января 2025 года в России вступает в силу закон о туристическом налоге, который заменит курортный сбор. Этот налог станет обязательным для всех отдыхающих, проживающих в официальных местах размещения, таких как гостиницы, хостелы, кемпинги и глэмпинги. Нововведение направлено на поддержку местных бюджетов и развитие туристической инфраструктуры.

Сочи
Фото: wikimapia by Aleda12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сочи

Особенность нового налога заключается в том, что он взимается не с отдыхающих напрямую, а с организаций, предоставляющих жильё. Налог будет включаться в стоимость проживания, а размер отчислений будет зависеть от прогрессивной шкалы:

В 2025 году — до 1% от стоимости номера.
В 2026 году — до 2%.
В 2027 году — до 3%.
В 2028 году — до 4%.
С 2029 года — до 5%.

Минимальная ставка составит 100 рублей в сутки, но муниципалитеты смогут сами регулировать её размер. Например, в высокий сезон ставка может достигать 2%, а в низкий — оставаться на уровне 1%.

Налог не затронет арендодателей квартир и апартаментов, а также льготные категории граждан, такие как участники СВО, Герои России, инвалиды и другие. В некоторых регионах льготы распространяются на несовершеннолетних и многодетные семьи. Чтобы получить освобождение, необходимо предоставить документ, подтверждающий льготу.

Среди первых регионов, где будет введён туристический налог, значатся Республика Алтай, Карелия, Камчатка и Вологодская область. В ряде субъектов налог коснётся только областных центров, таких как Екатеринбург, Казань, Рязань и другие. Кроме того, налог будет действовать на популярных туристических направлениях, например, в Сочи, на Кавказских Минеральных Водах, в Светлогорске и Зеленоградске.

Собранные средства направят в местные бюджеты для развития туризма, улучшения инфраструктуры и повышения качества отдыха.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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