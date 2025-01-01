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Почему поезд лучше самолёта — мнение туристки

3:32
Туризм

В августе прошлого года журналистка новостного издания elDiario.es отправилась в путешествие из Триеста (Италия) в Любляну (Словения) по маршруту, некогда обслуживаемому знаменитым Восточным экспрессом.

Поезд
Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поезд

Впечатлениями от поездки Мария Рамирес поделилась с The Guardian.

Во время поездки путешественница любовалась Адриатическим побережьем, узнала, что Просекко — это теперь заброшенная железнодорожная станция 1857 года постройки, ощутила смену географического ландшафта, когда поезд начал подниматься к Вилле Опичина на границе Италии и Словении. Сегодня пересечение границы между двумя странами означает лишь смену обслуживающей бригады.

Туристка взял с собой книгу — роман "Альма" Федерики Манзон, действие которого разворачивается в Триесте и бывшей Югославии. Этот роман исследует сложные исторические и культурные связи регионов, нарушенные холодной войной и потрясениями на Балканах. Когда поезд пересек границу Словении, путешественница размышляла о том, как история и география объединяют места, десятилетиями разделенные политикой.

Поездка длилась чуть больше двух с половиной часов и обошлась всего в 12 евро. Это был небольшой австрийский состав, идеально подходящий для неспешного путешествия с пикником, полным местных деликатесов. Такой формат путешествий становится всё более популярным среди тех, кто стремится заново открыть Европу. Поездки на поезде предлагают возможность увидеть то, что остается недоступным при путешествиях на самолёте или автомобиле.

Во время таких путешествий туристка открыла для себя множество скрытых жемчужин. Например, остановка в Ниме во время маршрута из Барселоны (Испания) в Лондон (Великобритания) подарила прогулку по тенистой аллее, ведущей от вокзала. А в швейцарском Берне туристка нашла великолепный общественный бассейн у озера Тун, расположенный всего в одной остановке от центра города.

Железнодорожный транспорт в Европе активно развивается. В 2023 году был зафиксирован рекордный объем пассажирских перевозок — 429 млрд пассажиро-километров (количество железнодорожных пассажиров, умноженное на пройденное расстояние). В ближайшие годы планируется открытие новых маршрутов, соединяющих ключевые города, такие как Париж (Франция) и Берлин (Германия), Барселона (Испания) и Тулуза (Франция), Амстердам (Нидерланды) и Лондон (Великобритания).

Поезда — это не только экологичный, но и менее стрессовый способ путешествовать. Они оставляют минимальный углеродный след, что делает их важным инструментом в борьбе за сокращение выбросов. Однако для того, чтобы железнодорожный транспорт стал доступнее для семей и смог конкурировать с субсидируемыми авиарейсами, требуются дополнительные инвестиции в инфраструктуру и улучшение качества обслуживания.

Любители путешествий на поезде могут радоваться: в ближайшие годы Европу ждут значительные изменения в железнодорожной системе. Планируется запуск высокоскоростных линий и улучшение региональных маршрутов, что сделает поездки ещё более комфортными и доступными, пишет The Guardian.

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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