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Амирсой — почему стоит посетить зимний центр отдыха в сердце Узбекистана

1:51
Туризм

Амирсой — современный горнолыжный курорт в Узбекистане, расположенный среди живописных горных пейзажей.

Шерегеш, горнолыжный курорт
Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain
Шерегеш, горнолыжный курорт

Этот уникальный центр зимнего отдыха привлекает туристов со всего мира благодаря своим комфортабельным зонам отдыха, современной инфраструктуре и разнообразию развлечений.

Курорт находится в Ташкентской области, на северных склонах горы Майгашкан, всего в 65 км от столицы. Его трассы, простирающиеся на высотах до 2494 метров, охватывают территорию площадью 900 гектаров.

Амирсой предлагает трассы международного уровня, подходящие как для профессиональных лыжников, так и для новичков. Открытый в 2019 году, он стал первым курортом Узбекистана, соответствующим мировым стандартам. Добраться сюда из Ташкента можно за два часа, воспользовавшись трансферами или экскурсионными турами от туристических агентств.

Основные особенности курорта:

  • 8 трасс разного уровня сложности, включая маршруты для начинающих;
  • 5 подъемников, включая восьмиместный гондольный;
  • зоны для катания на санках и тюбингах;
  • рестораны, шале и комфортные зоны отдыха для всей семьи.

Помимо катания, гости могут посетить близлежащие достопримечательности, такие как Чарвакское водохранилище, курорты Чимган и Бельдерсай или исторический Газалкент.

Амирсой стал идеальным местом для зимнего отдыха благодаря сочетанию высокого уровня сервиса, современного оборудования и широкого спектра активностей. Этот курорт подходит для всех, от профессионалов до тех, кто только начинает знакомиться с зимними видами спорта, передает Sputnik.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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