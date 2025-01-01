Чем привлекает зимний отдых в Азербайджане

3:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры отмечают не только возвращение популярности поездок в Альпы, но и рост интереса россиян к новым горнолыжным направлениям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сноубордисты

Среди таких курортов — Шахдаг в Азербайджане. Мнения туристов разделились: одни сравнивают его с Куршевелем, другие жалуются на недостаток снега и вечерние развлечения.

Шахдаг расположен на склонах одноименной горы в Большом Кавказе недалеко от российской границы. От Баку до курорта — несколько часов езды: сначала 180 км до города Гусар на автобусе (примерно 234 руб.), затем такси или трансфером ещё около 30 км. Для россиян виза не нужна, что делает поездку доступной.

Прямые рейсы из Москвы и регионов России выполняются несколькими авиакомпаниями, включая "Аэрофлот", AZAL и Utair. Однако часть рейсов временно отменена. Перелёт туда-обратно на конец декабря стоит от 34 тыс. руб.

Климатические условия на Шахдаге не всегда гарантируют обилие снега, но курорт компенсирует это снежными пушками, создающими качественный искусственный снег. Уже в начале декабря здесь открылись первые трассы. В общей сложности их 28: от зелёных для новичков до сложных чёрных. Есть и сверхдлинные маршруты по 6 км.

Обслуживают трассы 17 подъёмников разных типов: от скоростных кресельных до гондольных и ленточных. Курорт может принять до 25 тыс. лыжников в час, но в будние дни на склонах относительно свободно. Помимо катания, туристы посещают рестораны на высоте 2351 м или наслаждаются видами на канатных дорогах.

Шахдаг выгодно отличается от российских курортов по стоимости. Например, трёхдневный ски-пасс обойдётся в 5,7 тыс. руб., тогда как в "Розе Хутор" он стоит почти 12,4 тыс. руб. Цены на развлечения также ниже: зиплайн — от 0,9 до 3,5 тыс. руб., аттракцион Roller Coaster — 1,5-3 тыс. руб. Прогулки в снегоступах, экскурсии и катание на ратраках дополняют выбор зимних активностей.

Курорт предлагает проживание в пяти отелях с менее чем 600 номерами. В пятизвёздочных Pik Palace и Park Chalet номера стоят от 38-44 тыс. руб. за ночь. Более доступные варианты представлены четырёхзвёздочным Shahdag Hotel & Spa (от 24 тыс. руб.) и трёхзвёздочным Zirve Hotel (от 11 тыс. руб. в январе). Для экономных семейных поездок подойдут шале в окрестностях курорта (9-13 тыс. руб. в сутки).

Хотя курорт радует дневными развлечениями, по вечерам досуг ограничен. Туристам предлагают спа, рестораны или семейный развлекательный центр. Средний чек на обед для двоих составляет 3 тыс. руб., ужин будет дороже, особенно с деликатесами и вином.

Ранее TourDom.ru сравнивал стоимость отдыха в Шахдаге с российским Шерегешем, где цены на отели и развлечения остаются выше.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.



Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

