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Почему россияне пока не спешат выбирать Турцию для отдыха

2:18
Туризм

Турецкий экономист Хикмет Байдар выразил оптимизм в отношении цен на отдых в 2025 году.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Он прогнозирует, что инфляция может остаться на уровне 30% или даже ниже. Байдар подчеркнул, что новые меры, направленные на стабилизацию экономики, позволят сбалансировать спрос и предложение, замедлив рост цен.

Однако российские туристы, обсуждающие отдых в Турции в телеграм-канале "Крыша ТурДома", жалуются не столько на стоимость, сколько на качество сервиса в турецких отелях.

"Пусть лучше займутся ремонтом! Вместо того чтобы объединять два отеля с разным уровнем сервиса и заставлять всех гостей пользоваться одной переполненной столовой и пляжем!" — возмутилась одна из участниц обсуждения.

По её мнению, текущая политика отелей не мотивирует туристов возвращаться.

Представители российского турбизнеса призывают к объективности.

"В любой ценовой категории всегда будут недостатки. Даже в люксовом сегменте, где номера стоят 2-3 млн рублей, клиентам кажется, что они переплатили", — отметила одна из специалистов.

Она добавила, что в пиковые сезоны, например, в августе, уровень сервиса падает из-за переполненности отелей.

Снижение интереса россиян к раннему бронированию отдыха в Турции в 2025 году также связывают с падением рубля и сложностями с оплатой картами UnionPay. Однако в турбизнесе утверждают, что эти причины преувеличены. Курс рубля стабилизировался, а вместо карт туристы пользуются наличными или зарубежными счетами. Эксперты отмечают, что основной интерес к летнему бронированию начнётся не раньше второй половины января, когда туристы завершат планы на зимние праздники.

Ценовая политика отелей станет ключевым фактором популярности Турции в 2025 году. Несмотря на рост цен, президент Ассоциации туристических агентств Фируз Балыкая призвал отельеров предоставлять россиянам скидки, чтобы не уступить конкурентам — таким как Египет или ОАЭ, передает "ТурДом".

 

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

О́тдых — состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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