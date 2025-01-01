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Катки, ярмарки, ёлки — что посмотреть в Москве в праздничные дни

2:06
Туризм

Сделать селфи у нарядной елки, прокатиться на ярмарочной карусели, выбрать праздничную игрушку, станцевать на катке, насладиться горячим чаем с московской плюшкой, послушать концерт или поучаствовать в благотворительной акции — вот главные элементы праздничной программы в новогодней Москве.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

Москва готова принять миллионы гостей: по прогнозам, в период новогодних праздников столицу посетит каждый десятый из почти трех миллионов путешественников по России, сообщают эксперты АТОР.

На Красной площади расположена традиционная ярмарка, где можно отведать свежие пончики, блины и ароматные плюшки. Здесь же расположен главный каток и праздничная елка, а также работает прокат коньков. Гостей порадует вид на Кремль и собор Василия Блаженного.

Еще одно обязательное место для посещения — ВДНХ. Здесь гостей ждут сказочные огни, инсталляции, украшенная елка, лекции, концерты и мастер-классы. Любители активного отдыха могут покататься на коньках или принять участие в квестах.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открыл более 20 бесплатных катков в разных уголках Москвы. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Особый интерес вызывает выставка дизайнерских елей на Кузнецком мосту, где авторы черпали вдохновение из любимых фильмов и сказок. Украшением елок занимались известные дизайнеры и артисты.

На Тверской площади можно насладиться московскими плюшками с корицей и сахаром, выпить чая из самовара и поучаствовать в благотворительной акции "Домики добра". Здесь гости могут подарить праздник детям, участникам СВО и даже бездомным животным.

Для желающих исполнить новогодние желания детей организована акция "Добрая елка". Каждый может выбрать шар с желанием, связаться с фондом и подарить ребенку частичку праздника, передает РИА Новости. 

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. 

Кра́сная пло́щадь — главная площадь Москвы и России, расположена между Московским Кремлём (к западу) и Китай-городом (на восток).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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