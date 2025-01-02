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Ближний Восток теряет туристов, выиграет ли от этого Африка

2:42
Туризм

Туризм на Ближнем Востоке переживает новый удар из-за обострившегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также изменений в Сирии. Количество бронирований туров в Израиль, Иорданию, Египет и даже Турцию заметно снижается, что, в свою очередь, идёт на пользу Канарским островам. Эти направления всё чаще выбирают европейцы, планировавшие поездки на Ближний Восток.

Range Rover на дороге в горах
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Range Rover на дороге в горах

В Южной Африке, несмотря на миллионы туристов и богатую природу, основным вызовом остаётся проблема безопасности. Преступность распространяется далеко за пределы Йоханнесбурга, вызывая опасения среди путешественников.

Из-за изменения климата знаменитый водопад Виктория страдает от нехватки воды. Уровень воды упал на 75% по сравнению с прошлым годом, что вызывает серьёзную тревогу.

Тем временем Ethiopian Airlines начала строительство крупнейшего в Африке аэропорта в Аддис-Абебе. Проект стоимостью 6 миллиардов долларов завершится через пять лет. Новый хаб сможет обслуживать более 100 миллионов пассажиров ежегодно, став одним из крупнейших в мире.

Килиманджаро всё больше ощущает последствия глобального потепления. За последнее столетие ледники существенно сократились в размерах, и, по прогнозам учёных, к 2050 году они могут исчезнуть полностью.

Проект подводного туннеля через Гибралтарский пролив, который должен соединить Испанию и Марокко, вновь получил поддержку благодаря сближению Мадрида и Рабата. Этот амбициозный инфраструктурный проект станет символом укрепления связей между Европой и Африкой.

На Мадагаскаре туризм сталкивается с трудностями из-за слабой инфраструктуры, медленного транспорта и проблем с безопасностью. Социально-экономическая нестабильность добавляет неуверенности для потенциальных гостей.

В Тунисе россиянам для поездок сроком до 90 дней виза не требуется. Для въезда нужен только действующий загранпаспорт, миграционная карта и подтверждение проживания.

Пять африканских стран — Ангола, Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве — готовятся ввести единую визу KaZa Univisa, которая облегчит посещение региона. Нововведение сделает поездки в эти страны более удобными для туристов.

Египет объявлен свободным от малярии. За последние три года не зарегистрировано ни одного случая заболевания, что стало результатом усилий властей и международных организаций.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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