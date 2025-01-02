Новый график Turkmenistan Airlines: как спланировать путешествие

В связи с временной отменой авиакомпанией Turkmenistan Airlines регулярных рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, пассажирам предложены альтернативные варианты перелёта.
Пассажиры с билетами на вылет из Москвы 3 января будут отправлены рейсом в 02:00 в Стамбул. Оттуда в 07:20 они продолжат путешествие на рейсе "Туркменских авиалиний" по маршруту Стамбул — Ашхабад — Бангкок. Время прибытия в Бангкок останется в соответствии с указанным в билете.
Пассажирам с билетами на 4 января предстоит ожидание в Ашхабаде. Они вылетают из Москвы 3 января в 02:00 тем же рейсом Москва — Стамбул — Ашхабад. После прибытия в Ашхабад туристы продолжат путь на регулярном рейсе Ашхабад — Бангкок согласно времени, указанному в их билете.
"Во время ожидания в Ашхабаде пассажиры будут размещены в комфортном отеле на территории аэропорта", — сообщили представители авиакомпании.
Путешественников просят как можно скорее связаться с агентством, через которое были куплены билеты, чтобы подтвердить согласие на предложенный маршрут.
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