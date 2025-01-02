Новый график Turkmenistan Airlines: как спланировать путешествие

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В связи с временной отменой авиакомпанией Turkmenistan Airlines регулярных рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, пассажирам предложены альтернативные варианты перелёта.

Фото: Wikipedia by Christopher Doyle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ремень в самолете

Пассажиры с билетами на вылет из Москвы 3 января будут отправлены рейсом в 02:00 в Стамбул. Оттуда в 07:20 они продолжат путешествие на рейсе "Туркменских авиалиний" по маршруту Стамбул — Ашхабад — Бангкок. Время прибытия в Бангкок останется в соответствии с указанным в билете.

Пассажирам с билетами на 4 января предстоит ожидание в Ашхабаде. Они вылетают из Москвы 3 января в 02:00 тем же рейсом Москва — Стамбул — Ашхабад. После прибытия в Ашхабад туристы продолжат путь на регулярном рейсе Ашхабад — Бангкок согласно времени, указанному в их билете.

"Во время ожидания в Ашхабаде пассажиры будут размещены в комфортном отеле на территории аэропорта", — сообщили представители авиакомпании.

Путешественников просят как можно скорее связаться с агентством, через которое были куплены билеты, чтобы подтвердить согласие на предложенный маршрут.