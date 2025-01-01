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Какие товары из дьюти-фри не стоит покупать

1:18
Туризм

Российская путешественница поделилась рекомендациями о том, какие покупки лучше избегать в магазинах беспошлинной торговли.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Косметика

Своими наблюдениями она поделилась в блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

"Дьюти-фри — это не сказочная страна с выгодными ценами, а обычные магазины, нацеленные на прибыль", — отметила блогер.

Она предупредила, что цены на сладости и местные деликатесы в аэропортах часто сильно завышены. Хотя иногда там можно найти интересные акции на алкоголь, косметику и парфюмерию, путешественница посоветовала проявлять осторожность при выборе этих товаров.

"Перед покупкой стоит проверить, не окажется ли этот товар дешевле в обычном магазине", — подчеркнула она.

Она также высказала мнение, что сувениры из дьюти-фри часто выглядят шаблонно и лишены индивидуальности.

"Гораздо лучше приобрести сувениры на местных рынках или в небольших лавках, где можно найти уникальные и интересные вещи по приемлемым ценам", — добавила путешественница.

Кроме того, блогер не рекомендовала покупать в аэропортах технику, так как её сложно ремонтировать по гарантии, а также солнечные очки, одежду и товары для путешествий.

Уточнения

Магазин беспошлинной торговли (англ. duty-free shop, "дьюти-фри шоп") — магазины, продающие товары по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС при условии, что эти товары будут вывезены из страны.

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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