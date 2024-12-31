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Сколько будет стоить отдых за границей в 2025 году

1:11
Туризм

Стоимость отдыха в 2025 году будет определяться выбором направления, сезоном и уровнем комфорта проживания.

Турция, отели
Фото: commons.wikimedia.org by Rexadex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турция, отели

Также на цену тура влияют курс валют, категория гостиницы и длительность поездки.

Согласно данным Общественной службы новостей, россиянам придётся выделить значительные суммы на семейные путешествия за границу. Средняя стоимость 7-дневного тура для двоих взрослых и одного ребёнка составит от 220 до 270 тысяч рублей.

Например, февральский отдых в Таиланде с включёнными завтраками обойдётся минимум в 270 тысяч рублей. Тур в Египет с системой "всё включено" на апрель стартует от 220 тысяч рублей. Летний отпуск в Турции в июле будет стоить около 250 тысяч рублей за неделю.

Следует учитывать, что речь идёт не о роскошных 5-звёздочных отелях, а о стандартных вариантах. Кроме того, стоимость путёвки может существенно увеличиться при изменении курса валют или добавлении дополнительных ночей, передает "Рамблер".

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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