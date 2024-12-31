Анапа — отдых, который не разочарует

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Анапа — город с богатой историей, уникальной природой и множеством рукотворных достопримечательностей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Турист

Существует несколько версий происхождения его названия: "край стола" — благодаря сходству формы города с выступом стола; "плач матери" — в память о невольничьем рынке и "две сестры" — в честь двух бухт, окружающих город.

Этот город заслуженно называют всероссийской детской здравницей. Здесь работают сотни санаториев и пансионатов, а для детей выделен Пионерский проспект — 10-километровая улица, вдоль которой расположены детские лагеря.

Анапа привлекает туристов из близлежащих городов, таких как Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, и многих других. Дорога сюда занимает минимум времени, а отдых обещает быть насыщенным и доступным.

Примерный бюджет поездки на одного человека стартует от 4000 рублей. Путешествие поездом из Краснодара обойдётся от 838 рублей, а авиабилеты из Москвы начинаются от 3872 рублей в один конец.

Проживание доступно на любой вкус: от хостелов (от 300 рублей за ночь) до гостиниц 3* (от 1100 рублей). Средний чек в кафе составляет около 300 рублей, а на прогулки, сувениры и проезд понадобится примерно 800 рублей, передают "Новости Туризма".

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

