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Лучшие отели России: кто победил на WhereToTravel 2024

1:26
Туризм

Курорт "Игора" удостоен звания "Лучший семейный отель России" на Всероссийской отельной премии WhereToTravel 2024, прошедшей в Санкт-Петербурге. Эта победа подчёркивает высокий уровень сервиса и богатый выбор развлечений, которые предлагает всесезонный курорт, ежегодно привлекающий более 450 тысяч посетителей.

отель, стойка администратора
Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain
отель, стойка администратора

Что делает "Игору" идеальным местом для семейного отдыха?

Прежде всего, это разнообразие активностей, доступных круглый год. Зимой гостей ждут 10 горнолыжных трасс протяжённостью свыше 4 километров, подходящих как для новичков, так и для опытных лыжников. Курорт также может похвастаться одним из лучших ледовых дворцов на северо-западе России, который добавляет уникальности зимнему отдыху.

Летом "Игора" предлагает не менее насыщенную программу. Здесь можно насладиться природой, провести время активно или выбрать комфортный отдых в уютных номерах.

Конкуренция на премии была серьёзной. Звание "Лучший отель России" досталось ленинградскому Four Seasons Lion Palace, второе место занял "Арарат Парк Хаятт Москва", который также стал лучшим в номинации "Лучший отель Москвы и Центрального региона". Замыкает тройку лидеров крымский отель "Мрия".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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