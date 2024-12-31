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Финляндия рассматривает возможность тестового открытия КПП с Россией

1:07
Туризм

Финляндия может провести эксперимент, открыв один из пунктов пропуска на границе с Россией в зимний период.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Об этом сообщает портал Ilta-Sanomat. Несмотря на то, что власти не планируют снимать ограничения в ближайшее время, возможный пересмотр оценки угрозы может привести к тестовому открытию одного КПП.

По словам источников, эксперимент может быть проведён именно зимой, чтобы усложнить передвижение мигрантов. Ситуация на границе продолжает находиться под постоянным наблюдением и анализом.

Напомним, что все пункты пропуска на финско-российской границе остаются закрытыми с декабря 2023 года. В апреле 2024 года было принято решение о бессрочном закрытии границы.

Летом 2024 года Финляндия ввела закон "О выдворении", нацеленный на ограничение доступа просителей убежища. Однако его применение затруднено из-за отсутствия открытых погранпунктов с государствами за пределами Шенгенской зоны.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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