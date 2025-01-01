Куда отправиться на Ямайке, если хотите уединения

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Ищете тихое место, чтобы отдохнуть от толп туристов на Ямайке? Добро пожаловать в Блюфилдс — малоизвестный уголок на юго-западном побережье острова.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Море

Этот сонный городок сочетает в себе природную красоту, богатую историю и уникальные развлечения, которые подарят вам незабываемые впечатления.

Рай для любителей уединения

Блюфилдс — это не просто красивый пляжный городок. Здесь вас ждут такие же захватывающие занятия, как и в более популярных районах Ямайки:

дайвинг

рыбалка

лодочные круизы.

Однако главное преимущество — отсутствие толп. Прогуливаясь по пляжу или наслаждаясь видами холмов, вы почувствуете, как будто весь этот рай принадлежит только вам.

Добраться проще, чем кажется

До Блюфилдса можно легко добраться от международного аэропорта Сангстер в Монтего-Бей — всего 55 километров на такси или автобусе.

Несмотря на то что аренда автомобиля на Ямайке может показаться не самой простой задачей, поездка к этому городку стоит всех усилий.

История и культура

Построенный испанцами в XVII веке, Блюфилдс — одно из старейших поселений Ямайки. Сегодня это небольшой городок с живописным заливом, окружённый холмами и прекрасными пляжами.

Пляж Блюфилдс особенно популярен среди местных жителей, которые проводят здесь выходные, устраивая пикники и наслаждаясь музыкой.

Любители активного отдыха оценят пешие прогулки и кемпинги в этом регионе. Для безопасного и увлекательного опыта рекомендуется нанять местного гида, который покажет лучшие тропы и укромные уголки.

Вкус Ямайки

Чтобы познакомиться с местной кухней, посетите Jerk Center Омара, где готовят легендарные блюда в стиле джерк. Также стоит заглянуть на органическую ферму Bluefields. Здесь можно не только попробовать свежие фрукты и овощи, но и узнать об экологичных методах их выращивания.

Музыкальное наследие

В нескольких километрах от Блюфилдса, в городке Белмонт, находится памятник Питеру Тошу — одному из основателей группы Bob Marley and the Wailers.

Мемориал посвящён жизни и творчеству легендарного музыканта в стиле регги. Экскурсии здесь часто проводят его друзья и родственники, что делает посещение ещё более личным и трогательным.

Для киноманов

Если вы готовы немного попутешествовать, на Ямайке есть множество мест, где снимались фильмы о Джеймсе Бонде.

Например, знаменитый пляж Laughing Waters, известный по фильму "Доктор Но", находится в 145 километрах от Блюфилдса.

Такие поездки — отличный способ открыть для себя Ямайку с другой стороны.

Уточнения

Питер Тош (англ. Peter Tosh, настоящее имя — Уинстон Хьюбэрт Макинтош, англ. Winston Hubert McIntosh, 19 октября 1944, Уэстморленд — 11 сентября 1987, Кингстон) — ямайский певец, гитарист, композитор; один из самых популярных и влиятельных исполнителей в стиле регги 1960—70-е годы. Работал вместе с Бобом Марли в составе группы The Wailers. С 1973 года занимался сольной карьерой. Обладатель премии «Грэмми» (1988).

