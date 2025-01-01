Куда отправиться на Ямайке, если хотите уединения

Ищете тихое место, чтобы отдохнуть от толп туристов на Ямайке? Добро пожаловать в Блюфилдс — малоизвестный уголок на юго-западном побережье острова.
Этот сонный городок сочетает в себе природную красоту, богатую историю и уникальные развлечения, которые подарят вам незабываемые впечатления.
Блюфилдс — это не просто красивый пляжный городок. Здесь вас ждут такие же захватывающие занятия, как и в более популярных районах Ямайки:
Однако главное преимущество — отсутствие толп. Прогуливаясь по пляжу или наслаждаясь видами холмов, вы почувствуете, как будто весь этот рай принадлежит только вам.
До Блюфилдса можно легко добраться от международного аэропорта Сангстер в Монтего-Бей — всего 55 километров на такси или автобусе.
Несмотря на то что аренда автомобиля на Ямайке может показаться не самой простой задачей, поездка к этому городку стоит всех усилий.
Построенный испанцами в XVII веке, Блюфилдс — одно из старейших поселений Ямайки. Сегодня это небольшой городок с живописным заливом, окружённый холмами и прекрасными пляжами.
Пляж Блюфилдс особенно популярен среди местных жителей, которые проводят здесь выходные, устраивая пикники и наслаждаясь музыкой.
Любители активного отдыха оценят пешие прогулки и кемпинги в этом регионе. Для безопасного и увлекательного опыта рекомендуется нанять местного гида, который покажет лучшие тропы и укромные уголки.
Чтобы познакомиться с местной кухней, посетите Jerk Center Омара, где готовят легендарные блюда в стиле джерк. Также стоит заглянуть на органическую ферму Bluefields. Здесь можно не только попробовать свежие фрукты и овощи, но и узнать об экологичных методах их выращивания.
В нескольких километрах от Блюфилдса, в городке Белмонт, находится памятник Питеру Тошу — одному из основателей группы Bob Marley and the Wailers.
Мемориал посвящён жизни и творчеству легендарного музыканта в стиле регги. Экскурсии здесь часто проводят его друзья и родственники, что делает посещение ещё более личным и трогательным.
Если вы готовы немного попутешествовать, на Ямайке есть множество мест, где снимались фильмы о Джеймсе Бонде.
Например, знаменитый пляж Laughing Waters, известный по фильму "Доктор Но", находится в 145 километрах от Блюфилдса.
Такие поездки — отличный способ открыть для себя Ямайку с другой стороны.
Питер Тош (англ. Peter Tosh, настоящее имя — Уинстон Хьюбэрт Макинтош, англ. Winston Hubert McIntosh, 19 октября 1944, Уэстморленд — 11 сентября 1987, Кингстон) — ямайский певец, гитарист, композитор; один из самых популярных и влиятельных исполнителей в стиле регги 1960—70-е годы. Работал вместе с Бобом Марли в составе группы The Wailers. С 1973 года занимался сольной карьерой. Обладатель премии «Грэмми» (1988).
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.