Хаконэ Экидэн — эстафета, которая объединяет всех японцев в Новый год

Хацумодэ (первое посещение храма в году), осэти-рёри (праздничные блюда) и Хаконэ Экидэн — три символа японского Нового года, которые сохранили свою актуальность на протяжении десятилетий.
Для многих жителей Японии эстафета Хаконэ Экидэн, проходящая по маршруту от центра Токио до подножия горы Фудзи и обратно, стала неотъемлемой частью празднования осёгацу. Этот марафон, в котором участвуют университетские команды, ежегодно привлекает миллионы зрителей, несмотря на морозную погоду.
Гонка проводится 2 и 3 января, превращаясь в событие национального масштаба. Хаконэ Экидэн интересует не только любителей спорта, но и тех, кто обычно не следит за беговыми соревнованиями, что делает её настоящим символом новогоднего настроения в Японии, передает The Japan Time.
Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.
Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.