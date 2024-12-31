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Хаконэ Экидэн — эстафета, которая объединяет всех японцев в Новый год

0:56
Туризм

Хацумодэ (первое посещение храма в году), осэти-рёри (праздничные блюда) и Хаконэ Экидэн — три символа японского Нового года, которые сохранили свою актуальность на протяжении десятилетий.

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Для многих жителей Японии эстафета Хаконэ Экидэн, проходящая по маршруту от центра Токио до подножия горы Фудзи и обратно, стала неотъемлемой частью празднования осёгацу. Этот марафон, в котором участвуют университетские команды, ежегодно привлекает миллионы зрителей, несмотря на морозную погоду.

Гонка проводится 2 и 3 января, превращаясь в событие национального масштаба. Хаконэ Экидэн интересует не только любителей спорта, но и тех, кто обычно не следит за беговыми соревнованиями, что делает её настоящим символом новогоднего настроения в Японии, передает The Japan Time.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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