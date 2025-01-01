Новые маршруты и снижение цен: прогнозы на 2024 год

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Два эксперта поделились с редакцией TourDom.ru своим видением перспектив развития туристической отрасли и авиации в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Зимин Василий, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолёт Ту 334

Тарас Кобищанов ("Русский Экспресс") представил два возможных сценария для авиационной отрасли — оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный сценарий предполагает частичное снятие санкций. В этом случае иностранные авиакомпании смогут летать над территорией России, а отечественные перевозчики расширят международные рейсы, включая полёты через воздушное пространство ЕС (без права посадки, за исключением экстренных случаев). Также российская авиация может получить возможность выполнять рейсы в страны Средиземноморья.

Пессимистичный сценарий основывается на сохранении санкций. Это приведёт к старению авиапарка, поскольку поставки отечественных среднемагистральных самолётов откладываются, а планы по их массовому производству пока выглядят неутешительно.

Планы и тенденции 2024 года

Ожидается рост авиаперевозок на уже существующих маршрутах и открытие новых программ. Россияне смогут чаще летать на курорты Вьетнама и Израиля. При этом увеличение числа рейсов может снизить стоимость авиабилетов. Например, на направлении в ОАЭ уже наблюдается конкуренция, которая заставляет авиакомпании бороться за пассажиров, предлагая более выгодные тарифы.

Илья Иткин (PAC Group) отмечает сохраняющуюся тенденцию возвращения россиян на курорты Европы. В акватории Средиземного моря появится больше круизов с русскоязычными группами, а Италия останется одним из самых востребованных направлений для отдыха.