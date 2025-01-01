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Задержка рейса из Вьетнама сорвала планы российских туристов

1:45
Туризм

Рейс VJ 067 авиакомпании Vietjet Air, который должен был доставить более 250 туристов из Нячанга (Вьетнам) в Астану, задерживается на 9 часов. Вместо запланированного вылета в 12:30 пассажиры, возможно, отправятся только в 21:30 (17:30 мск). Причина задержки пока не раскрыта, но, по словам одного из туристов, ходят слухи, что причиной могло стать спущенное колесо.

Нячанг
Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нячанг

В ожидании вылета пассажирам предоставили обед в местном кафе, включающий суп на выбор и напиток. Однако никакой дополнительной информации или разъяснений от представителей авиакомпании туристы пока не получили. 

Многие из путешественников планировали дальнейшие перелеты через Астану в Россию. Например, одна из туристок рассказала, что у неё был стыковочный рейс в Екатеринбург 1 января в 11:30 и забронирован отель на ночь в Астане. Теперь из-за задержки ей придется отказаться от бронирования и потерять деньги.

Полёт из Нячанга в Астану занимает более восьми часов, и, если рейс действительно отправится в 21:30, Новый год пассажиры встретят на борту самолёта.

Ранее подобная ситуация произошла с рейсом ZF 983 авиакомпании AZUR air. Самолёт, который должен был вылететь из Омска в Хургаду в 06:40, отправился только в 15:30. Пассажиры сообщили, что вылет переносили более пяти раз, каждый раз на полчаса, без объяснения причин.

Уточнения

Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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