Задержка рейса из Вьетнама сорвала планы российских туристов

Рейс VJ 067 авиакомпании Vietjet Air, который должен был доставить более 250 туристов из Нячанга (Вьетнам) в Астану, задерживается на 9 часов. Вместо запланированного вылета в 12:30 пассажиры, возможно, отправятся только в 21:30 (17:30 мск). Причина задержки пока не раскрыта, но, по словам одного из туристов, ходят слухи, что причиной могло стать спущенное колесо.
В ожидании вылета пассажирам предоставили обед в местном кафе, включающий суп на выбор и напиток. Однако никакой дополнительной информации или разъяснений от представителей авиакомпании туристы пока не получили.
Многие из путешественников планировали дальнейшие перелеты через Астану в Россию. Например, одна из туристок рассказала, что у неё был стыковочный рейс в Екатеринбург 1 января в 11:30 и забронирован отель на ночь в Астане. Теперь из-за задержки ей придется отказаться от бронирования и потерять деньги.
Полёт из Нячанга в Астану занимает более восьми часов, и, если рейс действительно отправится в 21:30, Новый год пассажиры встретят на борту самолёта.
Ранее подобная ситуация произошла с рейсом ZF 983 авиакомпании AZUR air. Самолёт, который должен был вылететь из Омска в Хургаду в 06:40, отправился только в 15:30. Пассажиры сообщили, что вылет переносили более пяти раз, каждый раз на полчаса, без объяснения причин.
Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.