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Как погрузиться к затонувшему кораблю и не пожалеть

2:34
Туризм

Большой Барьерный риф, расположенный у восточного побережья Австралии недалеко от Квинсленда, — это настоящий рай для дайверов.

Обломки шхуны
Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обломки шхуны

Более 1600 видов рыб и 600 видов кораллов делают его одной из самых богатых морских экосистем в мире. Среди популярных мест для дайвинга — рифы Оспри, Лимбо и Код-Хоул. Здесь подводный мир словно оживает, открывая захватывающие виды.

Но особое внимание привлекает одно из самых известных мест кораблекрушений — затонувший корабль "Йонгала", который покоится на дне морского парка Большого Барьерного рифа.


"Титаник" из Таунсвилла

Корабль "Йонгала", прозванный "Титаником" Таунсвилла, затонул в марте 1911 года во время циклона, унеся жизни 122 пассажиров. Лишь в 1958 году его обломки были обнаружены, но до сих пор причины трагедии остаются загадкой.

Теперь "Йонгала" стала частью подводного мира, превратившись в искусственный риф. Здесь обитают гигантские рыбы-луны, черепахи, барракуды и пятнистые орляковые скаты. Иногда у затонувшего корабля можно встретить горбатых китов.

Погружение к "Йонгале" из-за сильного течения и глубины доступно в основном для опытных дайверов. Для участия в туре, организуемом операторами вроде Yongala Dive, нужно:

  • Сертификат Open Water
  • Обучение глубоководному дайвингу.
  • Не менее 6 погружений (оптимально — 20).

Для безопасности дайверов с меньшим опытом назначают сопровождающих гидов.


Лучшее время для дайвинга

Наилучшее время для посещения "Йонгалы" — сентябрь, когда видимость достигает 30 метров. С июня по август она чуть ниже, а весной видимость варьируется от 10 до 15 метров. Температура воды колеблется от 22 до 30 градусов в зависимости от сезона.

Перед выходом в море важно проверять погодные условия: сильные ветра и течения могут не только ухудшить впечатления, но и сделать погружение небезопасным.


Другие места для дайвинга

Если вы хотите исследовать не только "Йонгалу", отправляйтесь к рифу Нингалу. Это ещё одно популярное место для дайвинга и плавания с черепахами, которое подарит уникальные впечатления.

Уточнения

Большо́й Барье́рный риф (англ  Great Barrier Reef) — крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Это гряда из более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 344 400 квадратных километров.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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