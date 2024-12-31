Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущая Первого канала раскрыла, с кем будет отмечать Новый год
Эти действия могут быть смертельно опасны для кроликов
Как понять, что кожа стареет? 3 неожиданных признака, о которых вы могли не знать
Лера Кудрявцева показала грудь ради победы в юмористическом шоу
В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией
Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор

Новые возможности без виз: путешествия через Китай

2:02
Туризм

С 17 декабря 2024 года Китай ввёл обновлённые условия безвизового транзита (TWOV — transit without visa), фактически отменив 72- и 144-часовые варианты.

Китай
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info
Китай

Теперь путешественники могут не только пересаживаться в китайских аэропортах, но и осматривать страну, если соблюдены определённые условия.


Как работает безвизовый транзит

Безвизовый транзит возможен по маршруту "Страна A — Китай (B) — Страна C". Например, рейс Россия — Китай — Таиланд подходит для TWOV. Однако если маршрут включает возвращение в ту же страну, откуда вылетели (например, Россия — Китай — Россия), понадобится виза.

Допускается транзит через Китай из/в Гонконг или Макао — такие рейсы также считаются безвизовыми.


Доступные зоны и передвижение

Поездки по зонам:

  • Зелёные зоны — можно свободно путешествовать.
  • Жёлтые зоны — ограничено передвижением в конкретных городах.
  • Красные зоны — запрещены для транзита, туда можно попасть только с визой.

Транзит начинается с первого пункта пересечения границы Китая. Если этот город не входит в список разрешённых, TWOV будет недоступен.

24-часовой транзит доступен в большинстве крупных аэропортов, а новые условия также охватывают ключевые хабы.

Стоит учитывать, что не все сотрудники авиакомпаний и аэропортов осведомлены о правилах TWOV.
Возможны ситуации, когда посадку на рейс могут отказать из-за отсутствия визы. В таких случаях необходимо настаивать на проверке правил через тиматик.

Полезные советы

Проверяйте информацию заранее. Убедитесь, что ваш маршрут соответствует правилам TWOV.
Теперь путешествия через Китай стали ещё удобнее.

Главное — заранее спланировать маршрут и быть готовыми отстаивать своё право на транзит.

Уточнения

Транзи́т (от лат. transitus — переход, прохождение) — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Авто
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году Аудио 
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё
Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.