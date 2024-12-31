Новые возможности без виз: путешествия через Китай

С 17 декабря 2024 года Китай ввёл обновлённые условия безвизового транзита (TWOV — transit without visa), фактически отменив 72- и 144-часовые варианты.
Теперь путешественники могут не только пересаживаться в китайских аэропортах, но и осматривать страну, если соблюдены определённые условия.
Как работает безвизовый транзит
Безвизовый транзит возможен по маршруту "Страна A — Китай (B) — Страна C". Например, рейс Россия — Китай — Таиланд подходит для TWOV. Однако если маршрут включает возвращение в ту же страну, откуда вылетели (например, Россия — Китай — Россия), понадобится виза.
Допускается транзит через Китай из/в Гонконг или Макао — такие рейсы также считаются безвизовыми.
Доступные зоны и передвижение
Поездки по зонам:
Транзит начинается с первого пункта пересечения границы Китая. Если этот город не входит в список разрешённых, TWOV будет недоступен.
24-часовой транзит доступен в большинстве крупных аэропортов, а новые условия также охватывают ключевые хабы.
Стоит учитывать, что не все сотрудники авиакомпаний и аэропортов осведомлены о правилах TWOV.
Возможны ситуации, когда посадку на рейс могут отказать из-за отсутствия визы. В таких случаях необходимо настаивать на проверке правил через тиматик.
Полезные советы
Проверяйте информацию заранее. Убедитесь, что ваш маршрут соответствует правилам TWOV.
Теперь путешествия через Китай стали ещё удобнее.
Главное — заранее спланировать маршрут и быть готовыми отстаивать своё право на транзит.
Транзи́т (от лат. transitus — переход, прохождение) — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
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