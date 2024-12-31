Новые возможности без виз: путешествия через Китай

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 17 декабря 2024 года Китай ввёл обновлённые условия безвизового транзита (TWOV — transit without visa), фактически отменив 72- и 144-часовые варианты.

Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info Китай

Теперь путешественники могут не только пересаживаться в китайских аэропортах, но и осматривать страну, если соблюдены определённые условия.



Как работает безвизовый транзит

Безвизовый транзит возможен по маршруту "Страна A — Китай (B) — Страна C". Например, рейс Россия — Китай — Таиланд подходит для TWOV. Однако если маршрут включает возвращение в ту же страну, откуда вылетели (например, Россия — Китай — Россия), понадобится виза.

Допускается транзит через Китай из/в Гонконг или Макао — такие рейсы также считаются безвизовыми.



Доступные зоны и передвижение

Поездки по зонам:

Зелёные зоны — можно свободно путешествовать.

Жёлтые зоны — ограничено передвижением в конкретных городах.

Красные зоны — запрещены для транзита, туда можно попасть только с визой.

Транзит начинается с первого пункта пересечения границы Китая. Если этот город не входит в список разрешённых, TWOV будет недоступен.

24-часовой транзит доступен в большинстве крупных аэропортов, а новые условия также охватывают ключевые хабы.

Стоит учитывать, что не все сотрудники авиакомпаний и аэропортов осведомлены о правилах TWOV.

Возможны ситуации, когда посадку на рейс могут отказать из-за отсутствия визы. В таких случаях необходимо настаивать на проверке правил через тиматик.

Полезные советы

Проверяйте информацию заранее. Убедитесь, что ваш маршрут соответствует правилам TWOV.

Теперь путешествия через Китай стали ещё удобнее.

Главное — заранее спланировать маршрут и быть готовыми отстаивать своё право на транзит.

Уточнения

Транзи́т (от лат. transitus — переход, прохождение) — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

