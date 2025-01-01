Манжерок: обзор гостиниц, глэмпинга и турбаз

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курорт Манжерок на Алтае, известный своим горнолыжным сезоном, предлагает разнообразные варианты размещения для туристов, но не обошлось без критики.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перевал Чике-Таман Алтай

Глава Сбера Герман Греф назвал многие гостиницы региона "шалашами", "шанхаями" и "цыганскими разноцветными кибитками". Тем не менее, цены и отзывы на размещение здесь остаются предметом активного обсуждения.

Для тех, кто выбирает проживание на горнолыжном курорте, цены на отели варьируются. Стоимость ночи в пятизвездочном отеле начинается от 20 тысяч рублей, а в трехзвездочных гостиницах — от 11 тысяч рублей при самостоятельном бронировании.

Однако, турпакеты с вылетом из Москвы через оператора Библио-Глобус могут оказаться более выгодными.

Гостиницы и гостевые дома в окрестностях

В Манжероке можно найти как комфортабельные отели, так и бюджетные варианты:

Парк-отель "Манжерок" — 46 номеров, бассейн, сауна, ресторан, завтрак "шведский стол".

Гостиница "ЧерДак" — напротив парк-отеля, уютная атмосфера, баня и мангальная зона, от 8900 рублей за ночь.

Глэмпинг "Подгорный" — сферические шатры с удобствами, стоимость от 9400 рублей.

Турбаза "Любава" — в сосновом бору, варианты размещения: стандарт, люкс, бунгало, от 9461 рубля.

Гостевой дом "Манкат" — на берегу Катуни, с видом на горы, от 7615 рублей за ночь.

Гостевой дом "У Дачный" — недалеко от курорта, между магазинами и склонами, комфортные деревянные кровати, от 3396 рублей.

Мини-отель "Усадьба Зорькиных" — интерьер XIX века, у подножия горы, от 5178 рублей.

Не всё в Манжероке радует туристов. Некоторые гостевые дома нуждаются в ремонте, который не проводился с советских времён. Среди частых жалоб — отсутствие горячей воды и грубое отношение персонала. Жители региона обратились к президенту РФ с просьбой сохранить туристическую инфраструктуру.

Уточнения

Всесезонный курорт «Манжеро́к» — круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай, расположен у озера Манжерокского (единственного теплого озера в Республике Алтай) у подножия горы Малая Синюха.



Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

