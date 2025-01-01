Шахдаг — зимний курорт в Азербайджане с доступными ценами и высоким уровнем сервиса

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курорт Шахдаг, расположенный на живописных склонах Большого Кавказа, в 180 километрах от Баку, является жемчужиной Азербайджана. Добраться до этого горного комплекса можно на автобусе или такси, и при этом виза для посещения не потребуется.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Kazantsev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горнолыжный курорт

Шахдаг предлагает отличные условия для любителей зимнего отдыха: 28 трасс разного уровня сложности, включая 6 зелёных для начинающих и 14 синих для более уверенных лыжников. Несмотря на редкость снегопадов, курорт компенсирует это системой искусственного оснежения, что позволяет гарантировать идеальные условия для катания.

Общая пропускная способность курорта впечатляет — до 25 тысяч лыжников в час, а стоимость ски-пассов заметно ниже, чем на многих российских курортах.

Помимо лыжного спорта, Шахдаг предлагает массу других развлечений: захватывающее катание на зиплайнах, Roller Coaster и ратраках, пешие экспедиции или прогулки на снегоступах. Для комфортного отдыха туристов предусмотрены пять отелей разного уровня — от бюджетных до премиум-класса.

Вечера на курорте насыщены не меньше: можно расслабиться в спа-зонах, поужинать в ресторанах или кафе, посетить развлекательный центр с бильярдными столами и аттракционами. Для активных гостей работает специализированный магазин спорттоваров.

Шахдаг — это место, где комфорт сочетается с разнообразием возможностей для отдыха и развлечений, создавая идеальные условия для зимних каникул.

Уточнения

Шахда́г (азерб Şahdağ, Шах (царь), даг (гора), букв. Царь-гора; лезг. Шагьсув) — горная вершина в восточной части Большого Кавказа, в системе Бокового хребта, на территории Азербайджана. В 2012 году неподалёку был открыт Шахдагский зимне-летний туристический комплекс.



Зиплайн зип-лайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки.



Ратра́к — (снежный тягач, амер. snowcat) специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс.

