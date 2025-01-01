КНДР инвестирует в туризм и благоустройство Кальмаской зоны

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил активизировать развитие туристической индустрии, поднимая обслуживание на мировой уровень и обновляя облик страны. Визит в Кальмаскую прибрежную туристическую зону подчеркнул важность ее благоустройства и создания правовых норм для эффективного освоения ресурсов, охраны природы и улучшения инфраструктуры.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ким Чен Ын

По словам Ким Чен Ына, КНДР обладает уникальными туристическими ресурсами, политической стабильностью и необходимыми экономическими условиями для роста отрасли. Развитие туризма должно не только способствовать экономическому росту, но и улучшать качество жизни людей.

Кальмаская туристическая зона, которая откроется в июне 2025 года, станет символом нового этапа развития туризма в стране. Особое внимание будет уделено созданию современного уровня обслуживания, удобной инфраструктуры и экологической безопасности. Лидер страны отметил, что успех этого проекта будет зависеть от дальнейшего улучшения условий для местных жителей и привлекательности для иностранных гостей.

Публикация Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) дополняется фотографиями прибрежных гостиничных комплексов и песчаных пляжей. Ким Чен Ын в сопровождении дочери осмотрел гостиницы, бассейны, спортзалы и другие объекты инфраструктуры, выразив уверенность, что Кальмаская зона станет популярным местом отдыха как для граждан КНДР, так и для туристов со всего мира.