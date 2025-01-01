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Лан Ха: бюджетная альтернатива заливу Халонг

2:18
Туризм

Хотите насладиться красотой всемирно известного залива Халонг, не переплачивая сотни долларов за круизы?

Вьетнам
Фото: web.archive.org by GeoTravellers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вьетнам

Тогда ваш путь лежит в залив Лан Ха — тихий уголок Вьетнама, где завораживающие пейзажи и яркие приключения доступны каждому.

Лан Ха поражает карстовыми известняковыми образованиями, скалистыми берегами и бирюзовыми водами, соперничающими с заливом Халонг.

Но здесь вы не встретите толп туристов, а сможете увидеть плавучие деревни, скрытые лагуны и насладиться уютной, менее коммерциализированной атмосферой.

Почему стоит выбрать остров Кат-Ба?

Остров Кат-Ба, расположенный к югу от залива Халонг, идеально подходит для тех, кто ищет сочетание природной красоты и активного отдыха.

Национальный парк Кат-Ба — сердце острова — приглашает на походы, исследование пещер и панорамные виды с горных вершин.

Для новичков доступны лёгкие маршруты, а искушённые туристы оценят подъём к пику Нгу Лам с потрясающим обзором на залив Лан Ха.

Погружение в местную культуру

Кат-Ба привлекает своим аутентичным вьетнамским шармом. Здесь можно увидеть плавучие рыбацкие деревни, такие как Кай Бео, где жизнь на воде кажется неподвластной времени.

Однодневные круизы включают каякинг через таинственные пещеры, остановки на уединённых пляжах и обед из свежих морепродуктов. Стоимость таких приключений гораздо ниже, чем в Халонге, — всего около 40 долларов.

Как добраться?

До Кат-Ба легко доехать из Ханоя: прямые автобусы и паромы обеспечивают удобное сообщение. Дорога займёт около двух часов.

Кат-Ба — это идеальная отправная точка для изучения менее известных тропических островов Вьетнама, которые ещё не покорила массовая туристическая индустрия.

Загадочные уголки острова

Не пропустите прогулки по заповедным уголкам острова на велосипеде. Кат-Ба удивляет своим спокойствием и многогранностью.

Для тех, кто устал от городского шума, этот остров станет настоящим открытием.

Уточнения

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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