Тайны Черногории: что скрывают острова в Которском заливе

3:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Балканы — это настоящая находка для путешественников, ищущих нетронутую природу, богатую историю и уникальную культуру.

Фото: Wikipedia by Marcin Konsek , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ черногория

В то время как Хорватия и Албания прочно удерживают туристическое лидерство, Черногория предлагает не менее захватывающие виды, сохраняя при этом камерность и отсутствие толп.

Один из таких скрытых сокровищ — искусственный остров Богоматери на Скалах, расположенный в живописном Которском заливе.

Легенда и традиции Богоматери на Скалах

Этот остров, созданный руками людей, стал символом веры и настойчивости. Легенда гласит, что в 1452 году моряки нашли на скале икону Девы Марии и Христа.

С тех пор они начали приносить камни на это место после каждого успешного плавания, постепенно создавая остров. Традиция жива и по сей день: ежегодно 22 июля жители участвуют в фестивале Фашинада, бросая камни в воду, чтобы расширить территорию.

На острове находится церковь, построенная в 1632 году, внутри которой хранятся произведения местного художника Трипо Кокольи и итальянских мастеров.

Внимание привлекают серебряные дарохранительницы и вышитый гобелен, который местная жительница Хасинта Кунич-Мийович создала, вплетя в него свои волосы. Вход в церковь стоит всего несколько евро.

Тайны острова Сент-Джордж

Рядом с Богоматерью на Скалах находится остров Сент-Джордж, окутанный мрачной романтикой. Согласно легенде, солдат случайно убил свою возлюбленную и провёл остаток дней в монастыре, ежедневно звоня в колокол.

Сейчас на острове находятся древнее кладбище, кипарисовая роща и руины монастыря. Однако доступ для туристов сюда закрыт.

Очарование Пераста и Котора

Остров Богоматери на Скалах легко доступен из Пераста — небольшого городка, где сохранились барочные дворцы и узкие улочки, утопающие в атмосфере прошлого.

Отсюда можно отправиться на экскурсию к острову. Пераст — это спокойная альтернатива оживлённому Котору, который расположен всего в 8 милях.

Котор — средневековый город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его мощёные улицы, православные церкви и каменные стены идеально подходят для неспешных прогулок.

Для любителей активного отдыха есть возможность подняться по знаменитой лестнице Котора, чтобы насладиться панорамным видом на залив.

Природа и достопримечательности Которского залива

Залив обрамляют величественные Динарские Альпы, в том числе горы Орьен и Ловчен, придающие ему драматический вид, напоминающий фьорды.

В любое время года здесь царит сказочная атмосфера: сверкающие голубые воды и средневековые города создают поистине магический пейзаж.

Уточнения

Ко́тор (хорв. Kotor, итал. Cattaro) — город в Черногории. Административный центр общины Котор. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря. Исторически Котор и окружающие его земли относятся к региону Далмация. Старая часть города находится под охраной ЮНЕСКО.

