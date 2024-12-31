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Башня ведьм и кривой дом: что скрывает Идштайн

2:48
Туризм

Представьте себе город, который выглядит как ожившая иллюстрация из детской сказки. Именно таким является Идштайн — уютный немецкий городок всего в нескольких километрах от Франкфурта.

Фахверковые дома средневековья
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фахверковые дома средневековья

Его тихие мощёные улочки и очаровательные фахверковые дома будто вдохновляли создателей деревни Белль из знаменитой диснеевской "Красавицы и Чудовища".

Как добраться до Идштайна?

Идштайн находится всего в 30 милях к северо-западу от Франкфурта и идеально подходит для однодневной поездки. До него легко доехать на автобусе, поезде или даже на велосипеде, если вы любите активный отдых.

Особенно удобно отправиться сюда из международного аэропорта Франкфурта, который, несмотря на свою неоднозначную репутацию, является отличной отправной точкой для исследования региона.

Очарование фахверковых домов

Город расположен на знаменитой Дороге фахверковых домов — маршруте длиной около 3000 километров, объединяющем порядка 100 немецких городов с уникальной архитектурой.

История Идштайна уходит корнями в XII век, и он был одним из процветающих центров в Средние века. Здесь сохранились здания, построенные столетия назад, являющиеся яркими примерами немецкого архитектурного искусства.

Одной из главных достопримечательностей является замок Идштайн и прилегающий к нему сад. А в центре города находится знаменитая Башня ведьм. Несмотря на устрашающее название, она не имеет прямого отношения к ведьмам, но остаётся одним из самых узнаваемых символов города.

Прогулка по старинным улочкам

Сердце Идштайна — это Кёниг-Адольф-Платц, красивая центральная площадь, где находятся великолепные средневековые здания. Здесь вы увидите знаменитый Киллингерхаус, который также служит туристическим центром.

Обязательно обратите внимание на декоративные элементы домов — "головы зависти" и "головы страха", которые, по преданию, защищают своих обитателей от злых сил.

Прогуливаясь по улочкам Кройцгассе и Химмельсгассе, вы найдёте множество уютных уголков, а также протестантскую церковь с впечатляющим интерьером.

Для любителей необычного стоит обратить внимание на "кривой дом", который напоминает миниатюрную версию Пизанской башни.

Что ещё посетить рядом?

Если вы хотите исследовать другие старинные города, отправляйтесь в Лимбург-на-Лане, расположенный всего в 30 километрах от Идштайна.

Ещё одним отличным вариантом станет Михельштадт — город, пропитанный средневековой культурой и очарованием.

Уточнения

Фахве́рк (нем. Fachwerk, от Fach — ящик, секция, панель и Werk — работа) —  представляет собой каркас, образованный системой горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев и раскосов с заполнением промежутков камнем, кирпичом, глиной (саманом) и другими материалами, приёмы строительства возникли в результате переосмысления техники возведения укреплений древними римлянами на землях покорённых ими франков и галлов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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