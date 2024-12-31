Цветовые коды самолётов: что они значат для экипажа

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы готовитесь к полёту, найдите минуту, чтобы поблагодарить бортпроводника за его труд. Они заботятся не только о комфорте пассажиров, но и об их безопасности.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ На борту самолёта

Возможно, вы не знали, но бортпроводникам не платят до момента закрытия дверей самолёта, поэтому задержки огорчают их не меньше, чем вас.

Кроме того, они обязаны распознавать признаки торговли людьми, а во время взлёта и посадки держат руки наготове, чтобы мгновенно помочь пассажирам.

Цветовая кодировка индикаторов в самолёте

Ещё одна интересная деталь, которую часто упускают пассажиры, — это цветовая кодировка индикаторов в салоне. Эти панели находятся рядом с аварийными выходами, на кухне и в других зонах. Они помогают экипажу оперативно реагировать на вызовы.

Значения индикаторов

Синий индикатор: Пассажир нажал кнопку вызова на своём месте. На некоторых самолётах может отображаться и номер сидения.

Постоянно горящий оранжевый или жёлтый индикатор: Кнопка вызова нажата в одном из туалетов. Иногда над соответствующим туалетом также загорается свет.

Мигающий оранжевый или жёлтый индикатор: Сработала пожарная сигнализация в туалете.

Немигающий розовый индикатор: Один бортпроводник вызывает другого.

Мигающий розовый (или зелёный) индикатор: Групповой вызов для всей команды.

Красный индикатор: Вызов от командира воздушного судна.

Эти индикаторы часто сопровождаются звуковыми сигналами, которые могут указывать на разные события, включая набор высоты или начало турбулентности.

Однако не стоит придавать большое значение сигналам, так как они могут быть связаны с совершенно безобидными вещами, например, включением знака "пристегните ремни".

Невидимая работа бортпроводников

Бортпроводники выполняют гораздо больше обязанностей, чем может показаться на первый взгляд. Их работа требует мгновенной реакции в непредвиденных ситуациях, от решения конфликтов до оказания медицинской помощи.

Во время взлёта и посадки они сидят в особой позе готовности, чтобы оперативно помочь пассажирам в случае экстренной ситуации.

Что вы можете сделать?

В следующий раз, летя самолётом, просто скажите бортпроводнику "спасибо". Эта простая благодарность имеет большое значение для людей, которые каждый день работают, чтобы ваш полёт был безопасным и комфортным.

Уточнения

Бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

