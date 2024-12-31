Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей

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Представьте себе утро на тропическом острове: лёгкий аромат кокосов и солёного бриза, яркие краски бирюзового океана, звуки волн и пение птиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой Барьерный Риф

А теперь добавьте к этому мягкий белый песок, обнимающий ваши ноги. Именно так начинается день на Камаламе-Кей.

Райский уголок

Камаламе-Кей — это частный островной курорт на Андросе, самом крупном острове Багамского архипелага. Из 700 островов архипелага обитаемы всего 30, а Андрос выделяется своей дикой природной красотой и уединением. Здесь вас ждут нетронутые леса, богатая дикая природа и километры пустынного побережья.

Прямо за островом расположен национальный парк Блу-Хоулс с более чем 180 кристально чистыми озёрами и пышными лесами. А вдоль восточного берега простирается Барьерный риф Андроса — третий по величине в мире и настоящий подводный мир чудес.

Уникальные приключения

На Камаламе-Кей скучать не придётся. Любители активного отдыха могут исследовать Барьерный риф. Здесь доступны дайвинг, снорклинг и курсы фридайвинга.

Риф, расположенный всего в нескольких метрах под поверхностью, подарит незабываемые впечатления: разноцветные кораллы, экзотические рыбы, а если повезёт — даже акулы и скаты.

Тем, кто предпочитает расслабленный отдых, понравится прогулка по бесконечному белому пляжу или пикник с видом на океан. А уникальный спа-центр, единственный на Багамах надводный, поможет полностью отключиться от забот под звуки океанских волн.

Гастрономическое удовольствие

Кухня Камаламе-Кей — отдельный повод для восторга. Утром попробуйте свежие тропические фрукты и ароматный капучино. Обязательно попробуйте багамский суп из моллюсков и традиционное куриное карри. Вечером загляните в уютный бар Monkey за фирменным коктейлем.

Как добраться?

Камаламе-Кей расположен всего в 50 милях от Нассау и в 150 милях от Майами. Добраться до острова можно через аэропорт Фреш-Крик, используя чартерный рейс или пассажирский самолёт. Для тех, кто ищет комфорт, доступны гидросамолёты, доставляющие гостей прямо на остров.

Время для посещения

Лучший период для отдыха — с декабря по май. С июня по ноябрь длится сезон ураганов, с пиком в сентябре. Учитывайте это при планировании.

Камаламе-Кей — это место, где сбываются мечты об идеальном отдыхе. Откройте для себя это сокровище Багамских островов!

Уточнения

Риф (нидерл rif «ребро») — подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. Образуется при разрушении скалистого дна и берегов либо в результате разрастания колоний коралловых полипов, некоторых водорослей и других рифостроящих организмов.

