Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущая Первого канала раскрыла, с кем будет отмечать Новый год
Эти действия могут быть смертельно опасны для кроликов
Как понять, что кожа стареет? 3 неожиданных признака, о которых вы могли не знать
Лера Кудрявцева показала грудь ради победы в юмористическом шоу
В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией
Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды

Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей

2:49
Туризм

Представьте себе утро на тропическом острове: лёгкий аромат кокосов и солёного бриза, яркие краски бирюзового океана, звуки волн и пение птиц.

Большой Барьерный Риф
Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой Барьерный Риф

А теперь добавьте к этому мягкий белый песок, обнимающий ваши ноги. Именно так начинается день на Камаламе-Кей.

Райский уголок

Камаламе-Кей — это частный островной курорт на Андросе, самом крупном острове Багамского архипелага. Из 700 островов архипелага обитаемы всего 30, а Андрос выделяется своей дикой природной красотой и уединением. Здесь вас ждут нетронутые леса, богатая дикая природа и километры пустынного побережья.

Прямо за островом расположен национальный парк Блу-Хоулс с более чем 180 кристально чистыми озёрами и пышными лесами. А вдоль восточного берега простирается Барьерный риф Андроса — третий по величине в мире и настоящий подводный мир чудес.

Уникальные приключения

На Камаламе-Кей скучать не придётся. Любители активного отдыха могут исследовать Барьерный риф. Здесь доступны дайвинг, снорклинг и курсы фридайвинга.

Риф, расположенный всего в нескольких метрах под поверхностью, подарит незабываемые впечатления: разноцветные кораллы, экзотические рыбы, а если повезёт — даже акулы и скаты.

Тем, кто предпочитает расслабленный отдых, понравится прогулка по бесконечному белому пляжу или пикник с видом на океан. А уникальный спа-центр, единственный на Багамах надводный, поможет полностью отключиться от забот под звуки океанских волн.

Гастрономическое удовольствие

Кухня Камаламе-Кей — отдельный повод для восторга. Утром попробуйте свежие тропические фрукты и ароматный капучино. Обязательно попробуйте багамский суп из моллюсков и традиционное куриное карри. Вечером загляните в уютный бар Monkey за фирменным коктейлем.

Как добраться?

Камаламе-Кей расположен всего в 50 милях от Нассау и в 150 милях от Майами. Добраться до острова можно через аэропорт Фреш-Крик, используя чартерный рейс или пассажирский самолёт. Для тех, кто ищет комфорт, доступны гидросамолёты, доставляющие гостей прямо на остров.

Время для посещения

Лучший период для отдыха — с декабря по май. С июня по ноябрь длится сезон ураганов, с пиком в сентябре. Учитывайте это при планировании.

Камаламе-Кей — это место, где сбываются мечты об идеальном отдыхе. Откройте для себя это сокровище Багамских островов!

Уточнения

Риф (нидерл  rif «ребро») — подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. Образуется при разрушении скалистого дна и берегов либо в результате разрастания колоний коралловых полипов, некоторых водорослей и других рифостроящих организмов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Авто
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Наука и техника
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё
Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.