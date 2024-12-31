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Африканская саванна из окна люкса

2:12
Туризм

Гости Kruger Shalati могут не только отдохнуть в люксовых вагонах, но и насладиться видами африканской саванны с мостовой конструкции, которая некогда была железнодорожным маршрутом.

Туристы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

Национальный парк Крюгера — сердце дикой Африки

Этот парк площадью 20 тысяч квадратных километров охраняет богатую фауну Южной Африки. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, граничащий с Мозамбиком и Зимбабве и образующий трансграничный парк Большого Лимпопо.

Здесь обитают представители "Большой пятерки" Африки:

  • слоны,
  • львы,
  • леопарды,
  • буйволы 
  • носороги.

Также гости могут увидеть жирафов, бегемотов и других диких животных.

Kruger Shalati: отель на мосту

Отель состоит из пяти восстановленных вагонов, каждый из которых оборудован 24 современными люксами с балконами, бассейнами и декором в стиле арт-деко.

Номера оформлены в нейтральных тонах, которые подчеркивают природную красоту окружающего ландшафта.

На кухне работают специалисты, которые готовят блюда африканской кухни, включая экзотические деликатесы из местной дичи. Всё это позволяет полностью погрузиться в атмосферу африканской саванны.

История моста

Мост с поездом использовался с 1920-х до 60-х годов. К 1970-м его вывели из эксплуатации, а позже превратили в уникальный отельный комплекс. Для безопасности гостей установлены электрические заборы и бассейны.

Развлечения и услуги

Проживание в Kruger Shalati начинается от 9 950 рандов (50 тыс. рублей) на человека и включает питание, трансфер из аэропорта, два сафари и безалкогольные напитки. Для любителей приключений предусмотрены сафари с гидом и самостоятельные маршруты в парке.

Как добраться?

Отель легко доступен для туристов, и с каждым годом он становится всё более популярным благодаря уникальному сочетанию природы, роскоши и исторической атмосферы.

Уточнения

Национальный парк Крю́гера (англ. Kruger National Park) — старейший национальный парк ЮАР. Расположен на юге Африки (северо-восток ЮАР) и является частью биосферного резервата Крюгер-ту-Кэньонс, образованного в 2001 году. Назван в честь президента Трансвааля Пауля Крюгера.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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