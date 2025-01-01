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Старинные итальянские города, в которых есть что посмотреть и поесть местных деликатесов

1:13
Туризм

Необычный маршрут для туристов по старинным итальянским городкам.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

И первый сказочный город, который рекомендуется посетить — это Фраскати. Здесь обязательно нужно попробовать местные сыры и вино. А также посетить прекрасную виллу Альдобрандини, построенную в семнадцатом веке.

Далее направляйтесь в Палестрину — городок, построенный на склонах гор Пренестини. В городе много впечатляющих памятников религиозного характера, а для гурманов этот район славится производством и выращиванием клубники. Здесь можно проехаться между открытыми клубничными теплицами.

Следующая остановка — деревня Вальепьетра. Это очень колоритная небольшая средневековая деревня. Здесь на высоте 13337 метров над уровнем моря находится святыня Святой Троицы, которая восходит к неолитическим пещерным поселениям и сегодня является популярным местом паломничества. Деревня хорошо сохранилась: узкие улочки, каменные дома и различные исторические руины, в первую очередь зубчатая Башня, последний оставшийся след древнего замка Каэтани.

Уточнения

Фраскати (итал. Frascati) — город в Лацио, с северной стороны Альбанских гор, в 21 км от Рима. Знаменит своим белым вином и загородными резиденциями чёрной (папской) знати XVI—XVII вв. В 2,5 км к северо-востоку — развалины древнего Тускулума.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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