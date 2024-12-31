Тонущую женщину поймали на крутой крючок

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным Национального института спасения на море ЮАР (NSRI), примерно в час ночи рыбак заметил тонущую женщину, которая беспомощно боролась с бурным течением недалеко от пляжа, сообщает Good News Network.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Рыболов

Свидетели начали названивать в полицию, вызывать скорую помощь, пожарных и спасателей, но когда все они прибыли на место происшествия, утопающая уже была в безопасности.

По словам других рыбаков, один из них немедленно забросил в сторону женщины оснащённую острым крючком леску, предназначенного для ловли южно-африканского серебристого горбыля (Argyrosomus inodorus) или Silver kob, более известного в этих местах как Kabeljou. Для его ловли рыболовы используют спиннинг, реже нахлыст, но чаще всего — донные оснастки.

Обитает Argyrosomus inodorus в юго-восточной части Атлантического океана и юго-западной части Индийского океана от мыса Фрия в Намибии на юг до мыса Агульяс и на восток вдоль побережья Южной Африки до реки Грейт-Кей.