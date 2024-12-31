Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как найти радость в тренировках: секреты мотивации
Крымский бензин Аи-95 подешевеет
Томаты растут, как на дрожжах: идеальная подкормка для томатов
5 советов по применению корейского средства для умывания для комбинированной кожи
Проблема с доставкой или такси? Как избежать блокировки проезда
Простые изменения, которые освежат ваш дом
Ксения Бородина высказалась об отношениях с Николаем Сердюковым: ушла агрессия
У Земли больше одной Луны: будущее космических исследований
Важен ли порядок употребления блюд за новогодним столом?

Тонущую женщину поймали на крутой крючок

1:08
Туризм

По данным Национального института спасения на море ЮАР (NSRI), примерно в час ночи рыбак заметил тонущую женщину, которая беспомощно боролась с бурным течением недалеко от пляжа, сообщает Good News Network.

Рыболов
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Рыболов

Свидетели начали названивать в полицию, вызывать скорую помощь, пожарных и спасателей, но когда все они прибыли на место происшествия, утопающая уже была в безопасности.

По словам других рыбаков, один из них немедленно забросил в сторону женщины оснащённую острым крючком леску, предназначенного для ловли южно-африканского серебристого горбыля (Argyrosomus inodorus) или Silver kob, более известного в этих местах как Kabeljou. Для его ловли рыболовы используют спиннинг, реже нахлыст, но чаще всего — донные оснастки.

Обитает Argyrosomus inodorus в юго-восточной части Атлантического океана и юго-западной части Индийского океана от мыса Фрия в Намибии на юг до мыса Агульяс и на восток вдоль побережья Южной Африки до реки Грейт-Кей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Последние материалы
Ксения Бородина высказалась об отношениях с Николаем Сердюковым: ушла агрессия
Важен ли порядок употребления блюд за новогодним столом?
Юрий Лоза оценил идею узаконить многожёнство в России
Актриса Базыкина заговорила о романе с женатым Янковским: я очень ревнивая
Никита Кологривый раскрыл, какие девушки ему нравятся: лишь бы хотелось приходить домой
Как приготовить идеальное картофельное пюре: советы и секреты
Успех в огороде начинается здесь: выращиваем капусту правильно
Блогерша Лерчек эмоционально высказалась о предательстве Natan: я перешагну и пойду дальше
Тонущую женщину поймали на крутой крючок
Как остановить собаку от рытья в саду: простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.