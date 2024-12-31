В Таиланде запустили приложение для связи российских туристов с полицией

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиландские власти рекомендовали туристам установить специальное приложение для связи с туристической полицией, которое доступно на русском языке. Об этом сообщил департамент по связям с общественностью королевства.

Фото: ru.freepik.com by macrovector полиция

"Приложение Thailand Tourist Police разработано для оперативной помощи путешественникам и предоставления важной информации. Оно поддерживает пять языков: английский, китайский, японский, корейский и русский", — говорится в сообщении. Власти уточнили, что мобильное приложение создано для повышения уровня безопасности, особенно в праздничный период.

С помощью приложения туристы могут круглосуточно связываться с сотрудниками туристической полиции через функцию чата, а также получать уведомления о важных событиях, рекомендациях по путешествиям или предупреждениях об опасностях.

По прогнозам туроператоров и местных властей, к концу года Таиланд примет более 1,7 млн российских туристов. Это сопоставимо с рекордом 2013 года.

Всего королевство ожидает 36 млн иностранных гостей, а доход от туризма может достичь 1,8 трлн батов ($54 млрд). Россия занимает пятое место среди всех стран по числу туристов и является крупнейшим европейским рынком для Таиланда. С начала года страну уже посетили более 1,65 млн россиян.