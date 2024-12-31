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Авиаперелёты на Новый год: как избежать рисков

3:45
Туризм

Покупка авиабилетов накануне Нового года — это всегда риск. Множество людей опасаются, что задержки или отмены рейсов могут привести к встрече праздника в аэропорту или даже в самолёте. Как минимизировать риски и что делать, если планы нарушены.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Основные причины сбоев — это плохая погода, природные катаклизмы и технические проблемы с самолётом. Обычно авиакомпании информируют пассажиров о переносе или отмене рейса через SMS или email.

Если рейс отменён за сутки и более до вылета, система автоматически перебронирует пассажиров на другой подходящий рейс. Также клиент может попросить пересадить его на другой рейс или оформить возврат билета. Это возможно как через сайт компании, так и через службу поддержки. Однако полное возмещение стоимости билета не всегда гарантировано.

Если вы узнали об отмене рейса только в аэропорту, обратитесь к представителю перевозчика. Он обязан поставить штамп в маршрутной квитанции или посадочном талоне и предложить вам новый план действий — пересадить на другой рейс или оформить возврат билета.

Какие услуги положены при задержке?

При задержке более чем на два часа авиакомпания обязана предложить пассажирам два телефонных звонка и напитки. Если с вами путешествуют дети до семи лет, вам должны предоставить доступ к комнате матери и ребёнка.

Если задержка превышает четыре часа, пассажиры имеют право на горячее питание. А если ожидание затягивается на восемь часов днём или шесть часов ночью, авиакомпания должна оплатить трансфер до гостиницы и предоставить номер. В таких случаях пассажиры могут отказаться от полёта и вернуть полную стоимость билета.

Что делать, если вы опоздали на пересадку?

Сложнее всего, если из-за отмены рейса вы не успеваете на стыковочный рейс. По словам Надежды Ефремовой, руководителя правовой службы АТОР, авиакомпания несёт ответственность за такие ситуации только в определённых условиях.

Всё зависит от того, как вы купили билеты. Если билеты были куплены отдельно, то за несостыковки отвечаете вы сами. Авиакомпании редко гарантируют точное время вылета, — объясняет она.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется заранее сообщить перевозчику о своём маршруте и попросить оформить единый билет с пересадками. В этом случае ответственность за стыковки ложится на авиакомпанию.

Когда маршрут оформлен через одну компанию, она будет обязана пересадить вас на другой рейс, если первый был задержан, — подчёркивает эксперт.

Многие пассажиры требуют компенсацию за задержки и отмены рейсов. Однако, как отмечает юрист Глеб Подъяблонский, добиться этого крайне сложно.

Если рейс задержан из-за погодных условий или технических неисправностей, авиакомпания не обязана компенсировать моральный ущерб. Она отвечает только за обеспечение безопасности, — поясняет эксперт.

Компенсацию можно требовать, если авиакомпания не предоставила услуги, положенные по закону, например питание или гостиницу. Однако доказать моральный ущерб или дополнительные расходы в суде почти невозможно.

Даже Новый год юридически остаётся обычным днём. Непразднование с семьёй — это моральный вред, который практически невозможно взыскать, — заключает юрист. Кроме того, суд с крупной авиакомпанией может затянуться и обойтись дороже самой компенсации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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