Сколько теряет Греция ежегодно из-за сокращения турпотока из России

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Снижение туристического потока из России ежегодно обходится Греции в 1 миллиард евро, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

Фото: commons.wikimedia.org by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Греции

По его словам, массовый туризм из России в Грецию уже стал частью прошлого. Основными причинами спада стали отмена прямых рейсов между Москвой и Афинами, а также блокировка банковских карт РФ в странах ЕС.

"Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз", — отметил дипломат.

По данным Маслова, за первые десять месяцев текущего года Грецию посетили всего 15 тысяч россиян.

Такая ситуация ударила по местным отраслям, включая пушно-меховое производство, которое лишилось значительной части доходов.

Тем не менее, отметил посол, сейчас россияне, приезжающие в Грецию, преимущественно выбирают курорты класса люкс, что не относится к массовому туризму.

Для сравнения, в 2013 году страну посетили рекордные 1,3 миллиона россиян, а до введения санкций число туристов из РФ составляло около 800 тысяч ежегодно, передает RG.RU.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

