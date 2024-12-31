Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
Африка становится ключевым игроком в мировой энергетике
Как кошки различают цвета и почему для них важен серый
Специи для новогоднего стола: секреты идеального сочетания
Текущие расходы: уход за растениями против покупок в магазине
Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной
Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор

Сколько теряет Греция ежегодно из-за сокращения турпотока из России

1:23
Туризм

Снижение туристического потока из России ежегодно обходится Греции в 1 миллиард евро, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

Флаг Греции
Фото: commons.wikimedia.org by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Греции

По его словам, массовый туризм из России в Грецию уже стал частью прошлого. Основными причинами спада стали отмена прямых рейсов между Москвой и Афинами, а также блокировка банковских карт РФ в странах ЕС.

"Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз", — отметил дипломат.

По данным Маслова, за первые десять месяцев текущего года Грецию посетили всего 15 тысяч россиян.

Такая ситуация ударила по местным отраслям, включая пушно-меховое производство, которое лишилось значительной части доходов.

Тем не менее, отметил посол, сейчас россияне, приезжающие в Грецию, преимущественно выбирают курорты класса люкс, что не относится к массовому туризму.

Для сравнения, в 2013 году страну посетили рекордные 1,3 миллиона россиян, а до введения санкций число туристов из РФ составляло около 800 тысяч ежегодно, передает RG.RU.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Последние материалы
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора
Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов
Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе
Правила ухода за подаренным цветком: от карантина до освещения
Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны
Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%
Очищение пор без боли: 3 эффективных способа для чистой кожи
Британские учёные нашли способ определения продолжительности жизни по крови
Как понять, какая икра вам подходит: вкус, размер, цена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.