Азербайджан ограничил срок безвизового пребывания для россиян с 2025 года

РИА Новости сообщает, что с 1 января 2025 года в Азербайджане вступят в силу новые правила для россиян.
Теперь граждане России и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, смогут находиться в Азербайджане без визы не более 90 дней в течение одного календарного года.
Ранее россияне могли въезжать в страну без визы на тот же срок, однако ограничений по суммарному времени пребывания не было.
МИД Азербайджана объясняет это решение ответной мерой на изменения миграционного законодательства в России. Напомним, что с начала следующего года в РФ вступают в силу новые правила, которые сокращают сроки безвизового пребывания иностранцев.
Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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