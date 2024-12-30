Азербайджан ограничил срок безвизового пребывания для россиян с 2025 года

РИА Новости сообщает, что с 1 января 2025 года в Азербайджане вступят в силу новые правила для россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Азербайджана

Теперь граждане России и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, смогут находиться в Азербайджане без визы не более 90 дней в течение одного календарного года.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы на тот же срок, однако ограничений по суммарному времени пребывания не было.

МИД Азербайджана объясняет это решение ответной мерой на изменения миграционного законодательства в России. Напомним, что с начала следующего года в РФ вступают в силу новые правила, которые сокращают сроки безвизового пребывания иностранцев.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.



Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

