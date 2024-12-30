Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января Землю накроет магнитная буря среднего уровня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
По его словам, на Солнце за последние сутки зарегистрировано около 30 вспышек среднего класса и три мощные вспышки класса X. Это событие вызвало прогноз магнитных бурь среднего уровня в новогоднюю ночь.
Кроме того, учёный сообщил, что после бурь в европейской части России возможно появление полярных сияний с вероятностью от 10 до 30 процентов.
Богачёв рассказал о мощной вспышке класса X, первой за последние три недели. Предыдущая вспышка подобного масштаба фиксировалась 8 декабря.
Учёный отметил, что активность Солнца увеличивается уже около недели, но лишь недавно мощность вспышек достигла уровня X. Взрыв произошёл в зоне, где воздействие на Землю наиболее вероятно.
Эти явления привлекли внимание учёных, так как вспышки такого уровня могут не только вызывать магнитные бури, но и влиять на связь, электронику и энергосистемы на Земле.
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