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Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь

1:20
Туризм

В ночь с 31 декабря на 1 января Землю накроет магнитная буря среднего уровня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

полярное сияние
Фото: Wikipedia by paul morris, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
полярное сияние

По его словам, на Солнце за последние сутки зарегистрировано около 30 вспышек среднего класса и три мощные вспышки класса X. Это событие вызвало прогноз магнитных бурь среднего уровня в новогоднюю ночь.

Кроме того, учёный сообщил, что после бурь в европейской части России возможно появление полярных сияний с вероятностью от 10 до 30 процентов.

Богачёв рассказал о мощной вспышке класса X, первой за последние три недели. Предыдущая вспышка подобного масштаба фиксировалась 8 декабря.

Учёный отметил, что активность Солнца увеличивается уже около недели, но лишь недавно мощность вспышек достигла уровня X. Взрыв произошёл в зоне, где воздействие на Землю наиболее вероятно.

Эти явления привлекли внимание учёных, так как вспышки такого уровня могут не только вызывать магнитные бури, но и влиять на связь, электронику и энергосистемы на Земле.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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