Деревня-призрак Хотоуван в Китае привлекает всё больше туристов

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

За последние 50 лет Китай прошел путь от аграрной страны до мировой индустриальной сверхдержавы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Китай

Огромные иностранные инвестиции обеспечили стремительный рост городов и повышение уровня жизни населения. Быстро развивающаяся промышленность создала спрос на рабочую силу, что вызвало массовую миграцию из деревень и небольших городов в мегаполисы. Многие населенные пункты, некогда полные жизни, со временем опустели.

Такая судьба постигла и деревню Хотоуван на острове Шэншань. В начале 1990-х годов жители покинули свои дома, отправившись в города в поисках лучших возможностей. За три десятилетия природа полностью поглотила поселение, превратив его в зрелище, напоминающее кадры из постапокалиптического фильма.

В 2015 году фотографии заброшенной деревни попали в интернет и мгновенно вызвали ажиотаж среди любителей необычных путешествий. После неожиданного всплеска интереса местные власти провели реновацию деревни, обезопасив наиболее опасные участки. Сегодня Хотоуван стала популярной туристической достопримечательностью, передает "Рамблер".

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.



