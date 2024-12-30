Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томатные сорта, которые легко ухаживать: решаем проблемы с формированием растений
Лера Кудрявцева рассказала, как сходила с дочкой на ледовое шоу Щелкунчик
Рынок пива в России меняется: указ Путина ударил по зарубежным игрокам
Секрет наших бабушек! Вот что нужно сделать с очень грязными кухонными полотенцами
Выпиваете воду натощак? Делайте это правильно — главный секрет утром
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Лучший способ победить похмелье: что поможет быстрее восстановиться
Как апельсиновая кожура спасает ваши растения от вредителей
Как укрепить иммунитет без лекарств: 10 простых способов

Деревня-призрак Хотоуван в Китае привлекает всё больше туристов

1:17
Туризм

За последние 50 лет Китай прошел путь от аграрной страны до мировой индустриальной сверхдержавы.

Китай
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Китай

Огромные иностранные инвестиции обеспечили стремительный рост городов и повышение уровня жизни населения. Быстро развивающаяся промышленность создала спрос на рабочую силу, что вызвало массовую миграцию из деревень и небольших городов в мегаполисы. Многие населенные пункты, некогда полные жизни, со временем опустели.

Такая судьба постигла и деревню Хотоуван на острове Шэншань. В начале 1990-х годов жители покинули свои дома, отправившись в города в поисках лучших возможностей. За три десятилетия природа полностью поглотила поселение, превратив его в зрелище, напоминающее кадры из постапокалиптического фильма.

В 2015 году фотографии заброшенной деревни попали в интернет и мгновенно вызвали ажиотаж среди любителей необычных путешествий. После неожиданного всплеска интереса местные власти провели реновацию деревни, обезопасив наиболее опасные участки. Сегодня Хотоуван стала популярной туристической достопримечательностью, передает "Рамблер". 

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Российский шоу-бизнес
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом Аудио 
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Садоводство, цветоводство
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Последние материалы
Рынок пива в России меняется: указ Путина ударил по зарубежным игрокам
Секрет наших бабушек! Вот что нужно сделать с очень грязными кухонными полотенцами
Выпиваете воду натощак? Делайте это правильно — главный секрет утром
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Лучший способ победить похмелье: что поможет быстрее восстановиться
Как апельсиновая кожура спасает ваши растения от вредителей
Как укрепить иммунитет без лекарств: 10 простых способов
Хотите идеальную кожу? Вот как частота визитов к косметологу влияет на результат
Лучшие соседи для болгарского перца: какие растения стоит сажать вместе?
Волочкова показала, как проводит время с дочкой Ариадной в предновогодние дни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.