Опубликованы новые прогнозы туристических лидеров — авиация и снижение цен на билеты в 2025 году

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Илья Иткин из PAC Group и Тарас Кобищанов из "Русского Экспресса" поделились своими взглядами на будущее туристической отрасли с редакцией TourDom.

Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туризм

Авиация — первая сфера, где могут быть частично сняты санкции.

Тарас Кобищанов представил два возможных сценария развития событий в авиационной отрасли: оптимистичный и пессимистичный. В оптимистичном случае, при частичном снятии санкций, авиация станет первым сектором, получившим выгоду от смягчения ограничений. Иностранные авиакомпании смогут летать над территорией России, а российские авиаперевозчики расширят свои рейсы за рубеж, включая воздушное пространство ЕС без возможности посадки в аэропортах, за исключением экстренных случаев.

Также отечественные авиакомпании смогут открывать рейсы в некоторые страны Средиземноморья. В случае сохранения санкций, по словам Кобищанова, ожидается постепенное старение флота: сроки поставки отечественных среднемагистральных самолетов задерживаются, и перспективы их массового производства остаются неоптимистичными.

Снизится стоимость билетов благодаря расширению перевозок. В наступающем году оба эксперта прогнозируют увеличение количества авиаперевозок по существующим маршрутам и появление новых направлений. В частности, из России может возрасти количество рейсов на курорты Вьетнама и Израиля. Илья Иткин отметил, что рост перевозок приведет к снижению цен на авиабилеты.

Также ожидается продолжение тенденции возвращения россиян на европейские курорты, увеличение числа круизов в Средиземноморье с русскоязычными группами и рост спроса на отдых в Италии.

Главная задача турагентов — повышение экспертности. Тарас Кобищанов считает, что в уходящем году туристический рынок избежал двух главных угроз: обвала рубля и витка гиперинфляции, а также жесткого ограничения платежей за рубеж.

Однако он прогнозирует, что в 2025 году рубль может ослабнуть примерно на 20%, а инфляция в потребительском секторе сохранится на высоком уровне. Эти экономические процессы, по мнению Кобищанова, негативно скажутся на спросе на зарубежные путешествия, сократив покупательскую способность населения и клиентскую базу. Однако это затронет в меньшей степени состоятельных туристов, стремящихся к качественному отдыху.

В условиях высокой конкуренции Илья Иткин подчеркивает, что турагентам необходимо постоянно повышать свою экспертность.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

