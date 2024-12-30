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Путин поручил разработать патриотические туры для школьников

1:37
Туризм

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения совместно с регионами и Российским военно-историческим обществом до 15 февраля подготовить предложения по расширению программы "Дороги Победы".

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Эта инициатива возникла после встречи главы государства с тувинскими школьниками в сентябре.

Согласно информации на сайте Кремля, планируется создание образовательных туристических маршрутов для школьников и молодежи. Эти маршруты будут охватывать города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, рассказывая о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Предложение расширить программу к 80-летию Победы озвучил девятиклассник из Тувы Артем Бабушкин. Он предложил организовать поездки по местам боевой славы не только в России, но и в ближнем зарубежье.

"Видимо, правильные книжки ты в детстве читал. Это очень хорошее предложение", — поддержал президент эту идею.

Программа "Дороги Победы" действует с 2014 года и направлена на патриотическое воспитание молодежи, развитие интереса к истории страны и сохранение памяти о героических подвигах предков, передают "Зианчуринские зори". 

Все поездки бесплатны для школьников, включая посещение музеев, питание и проживание, что обеспечивается за счет организаторов. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры и Ростуризма, а его оператором является туроператор "МИК-авиа".

Уточнения

Патриоти́зм (греч. πατριώτης - "соотечественник", πατρίς - "родина", "отечество") — политический принцип и социальное чувство, осоз­нан­ная любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё, осознанная любовь к своему народу, его традициям.

Кремль (от рус. кремъ - "крепость"; однокоренные — кро́мка, кро́ме, укро́мный, кре́мень, крома́, закрома́, закро́м, крёмный) — укреплённое ядро исторического русского города, центральная и наиболее древняя его часть.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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