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Киото вводит ограничения для туристов

1:36
Туризм

В Киото, одном из самых живописных и популярных городов Азии, местные власти приняли меры против овертуризма, который мешает повседневной жизни горожан и ставит под угрозу культурное наследие.

гейша
Фото: flickr.com by ZacharyOakes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
гейша

Новый запрет ограничивает посещение туристами узких улочек знаменитого района Гион.

Гион, известный своими чайными домами и искусством гейш, страдает от чрезмерного притока туристов. Местные жители выражают недовольство, особенно поведением тех, кто преследует гейш и их учениц, майко, ради фотографий.

"Мы не хотим этого, но мы отчаянно нуждаемся в решении", — сказал Исокадзу Ота, исполнительный член совета района.

Еще в 2019 году власти запретили фотографировать гейш на частных улицах, а с апреля 2024 года доступ туристов на эти улицы будет полностью ограничен. Посетители смогут гулять только по основным дорогам, таким как Ханамикодзи. Власти подчеркивают, что Гион — это не аттракцион, а жилой район, где люди ведут обычную жизнь.

Для тех, кто хочет узнать больше о культуре Гиона, был открыт музей искусства Гион Кагай. Здесь можно увидеть выступления гейш и познакомиться с традициями без причинения неудобств местным жителям.

Проблемы овертуризма становятся все более острыми для Киото, культурной столицы Японии, которая славится своими храмами, садами и уникальной архитектурой, сообщает "РР".

Уточнения

Кио́то (яп. 京都市 ) — японский город, определённый указом правительства.
 

Ге́йша (яп. 芸者 гэйся) — женщина, развлекающая своих клиентов (гостей, посетителей) японским танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему, обычно одетая в кимоно и носящая традиционные макияж и причёску.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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