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Меры предосторожности после нападения акулы в Красном море

1:46
Туризм

После трагедии, когда тигровая акула напала на туристов в курортном районе Марса-Алам, местные власти объявили строгие меры безопасности. Губернатор провинции Красное море ввёл запрет на все морские развлечения в зоне от Порт-Галиба до Марса-эль-Алама до 1 января.

Тигровая акула
Фото: Flickr by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тигровая акула

Pravda.ru писала:

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Подводное плавание разрешено только в лагунах, не связанных с открытым морем, а дайвинг возможен исключительно для обладателей сертификатов. Скорее всего, ознакомительные погружения с инструктором временно запрещены.

Этот район особенно популярен у любителей дайвинга и снорклинга, которые приезжают сюда из местных отелей или отправляются на морское сафари из Хургады. Полный запрет на рыбную ловлю, введённый для туристов и коммерческих судов, объясняется необходимостью защиты рифов и мелкой рыбы.

Экологи и местные жители неоднократно указывали, что истощение ресурсов приводит к нападениям голодных акул на людей.

Власти также обратили внимание на усиление подготовки спасателей. Отельерам рекомендовано обучить штат на специализированных курсах. Несмотря на регулярные требования после подобных происшествий, до сих пор не объявлено, какие меры будут приняты к предпринимателям, не соблюдающим правила.

Дополнительно планируется создание нового комитета с участием экологов для контроля за утилизацией отходов с прогулочных судов. Владельцы лодок обязаны прекратить сброс мусора в море.

Туристы в Хургаде не раз жаловались, что на пляжах находят объедки и другой мусор. Новый комитет будет ежедневно отчитываться о своей работе.

Уточнения

Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel — дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами.

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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