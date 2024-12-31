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РЖД представила первый купейный вагон с увеличенными габаритами

1:44
Туризм

В официальном телеграм-канале РЖД опубликованы фотографии нового купейного вагона с увеличенными габаритами, построенного на Тверском вагонном заводе, который входит в "Трансмашхолдинг".

Сапсан, головной тяговый вагон сзади
Фото: Wikimedia Commons by ragnaroek is licensed under Public domain
Сапсан, головной тяговый вагон сзади

Новый вагон длиннее стандартного на 73 см, а его ширина увеличена на 28 см. Благодаря этим изменениям в вагоне удалось разместить дополнительное купе и сделать проход шире на 9 см, что улучшит комфорт пассажиров.

Как указано в пресс-релизе, спальные места в купе нового вагона стали длиннее на 15 см. Каждое место оснащено розетками, выключателями света и сейфами. Для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные столики, что делает путешествие более удобным.

РЖД планирует использовать инновационные вагоны на популярных маршрутах после завершения цикла испытаний. Пока "Трансмашхолдинг" запланировал выпуск опытной партии из шести вагонов.

Четыре кузова уже готовы, а два находятся в процессе производства. Эти вагоны будут использоваться для проверки оборудования и получения сертификата соответствия требованиям Таможенного союза.

По словам представителей "Трансмашхолдинга", новые вагоны габарита Т станут основой для программы обновления парка пассажирских вагонов в ближайшем будущем. Однако, как показывают комментарии в телеграм-канале "Крыша ТурДома", многие пассажиры ждут таких улучшений и в плацкартных вагонах. Напомним, что прототипы модернизированного плацкарта были представлены ещё в 2020 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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