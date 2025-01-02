Что ожидает в будущем детей поколения Бета

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Детей, родившихся в период с 2025 по 2039 год, будут называть "поколением бета". Об этом 29 декабря сообщила газета New York Post. Поколение Бета следует за "поколением альфа" (2010-2024 годы), а до них шли "поколение Z" (1996-2010 годы) и "миллениалы", или "поколение Y" (1981-1996 годы).

Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ножки малыша

Согласно демографу Марку Маккриндлу, к 2035 году представители поколения Бета составят 16% населения планеты. Они будут жить в мире, где искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь, включая образование, рабочие места, здравоохранение и развлечения.

"Поколение Бета" также унаследует сложные вызовы, такие как борьба с изменением климата, глобальная миграция населения, стремительная урбанизация и серьёзные социальные проблемы. Маккриндл подчёркивает, что это поколение вырастет в реальности, где искусственный интеллект станет важной частью их опыта.