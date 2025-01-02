Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мицеллярная вода: что это такое и как она может изменить ваш уход за кожей
Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Новое исследование: связь между кофе, чаем и онкологией
Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге
Электроника в авто: удобство или бесконечные визиты в сервис
Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году
Из-за роста цен на золото Rolex изменил ценники на популярные модели
Сладость без вреда: какие фрукты подойдут при диабете

Что ожидает в будущем детей поколения Бета

1:17
Туризм

Детей, родившихся в период с 2025 по 2039 год, будут называть "поколением бета". Об этом 29 декабря сообщила газета New York Post. Поколение Бета следует за "поколением альфа" (2010-2024 годы), а до них шли "поколение Z" (1996-2010 годы) и "миллениалы", или "поколение Y" (1981-1996 годы).

Ножки малыша
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ножки малыша

Согласно демографу Марку Маккриндлу, к 2035 году представители поколения Бета составят 16% населения планеты. Они будут жить в мире, где искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь, включая образование, рабочие места, здравоохранение и развлечения.

"Поколение Бета" также унаследует сложные вызовы, такие как борьба с изменением климата, глобальная миграция населения, стремительная урбанизация и серьёзные социальные проблемы. Маккриндл подчёркивает, что это поколение вырастет в реальности, где искусственный интеллект станет важной частью их опыта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью Аудио 
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Новости спорта
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Последние материалы
Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Новое исследование: связь между кофе, чаем и онкологией
Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге
Электроника в авто: удобство или бесконечные визиты в сервис
Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году
Из-за роста цен на золото Rolex изменил ценники на популярные модели
Сладость без вреда: какие фрукты подойдут при диабете
Добавьте жизни в интерьер: правила идеального хаоса
Что ожидает в будущем детей поколения Бета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.