Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве 30 декабря 2024 года. Исключением станет ГУМ-каток, который продолжит работать в соответствии со своим графиком.

Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Красная площадь

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в этом году в столице не будут запускать новогодние фейерверки. Решение связано с изменениями в городской программе празднования.

ГУМ-каток остаётся одной из немногих доступных новогодних активностей на Красной площади, предоставляя москвичам и гостям столицы возможность насладиться праздником в уютной атмосфере.