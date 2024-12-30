Другая жемчужина Средиземноморья: почему Алжир не считается популярным направлением

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почему Алжир не считается туристическим направлением, в отличие от Марокко или соседнего Туниса? Алжир обладает колоссальным туристическим потенциалом благодаря разнообразным пейзажам, богатому культурному и историческому наследию, 1200-километровой береговой линии на Средиземном море, а также обширным пустынным территориям, которые предложили бы путешественникам массу приключений. Тем не менее, страна не привлекает такое количество туристов, как ее соседи — Марокко и Тунис.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Если марокканцы и тунисцы принимают свыше 10 миллионов гостей в год, то Алжир может похвастаться максимумом в 3 миллиона. Причём значительная часть из них — это люди, являющиеся частью алжирской диаспоры, проживающей за пределами страны.

Необходимо отметить, что Алжир сталкивается с негативным имиджем за пределами своих границ, что связано не только с бурной историей, но в первую очередь с отсутствием активного продвижения туристической сферы. Из-за наличия значительных запасов природных ресурсов, таких как нефть и газ, эти отрасли занимают приоритетное место в экономике, из-за чего развитие туризма зачастую оказывается на заднем плане. В результате туристическая инфраструктура, включая гостиницы и транспорт, развита здесь значительно хуже, чем в Марокко или Тунисе.

С января 2023 года Алжир предоставил возможность иностранным туристам получать визу прямо по прибытии в страну. Эта процедура, известная как виза регуляризации, позволяет гражданам из 57 стран въезжать в Алжир без необходимости предварительного обращения в консульство. Для того чтобы воспользоваться этой опцией, путешественникам необходимо забронировать проживание в одном из 175 сертифицированных туристических агентств.

2024 год относится к важным периодам в истории алжирского туризма. Цифры это подтверждают: в первом квартале уже зарегистрировано 800 000 иностранных гостей, что обусловлено, в частности, упрощением административных процедур.

Уточнения

Алжи́р — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 741 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго (2-е место по площади на континенте).



